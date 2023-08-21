HRW: Саудовские пограничники убили не менее сотни мигрантов из Эфиопии

Пограничники Саудовской Аравии убили не менее сотни мигрантов из Эфиопии. Они их расстреливали, подрывали и избивали, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Правозащитники опросили 38 эфиопских мигрантов, пытавшихся попасть в Саудовскую Аравию через Йемен с марта 2022 года по июнь 2023 года. Также авторы доклада проанализировали сотни видеороликов, фотографий и спутниковых снимков.

Мигранты рассказали HRW, что саудовские пограничники стреляли по ним из винтовок и миномётов: 14 сообщили, что видели это с близкого расстояния или были ранены сами. По словам собеседников HRW, пограничники избивали оставшихся в живых камнями и металлическими прутьями. Один из мигрантов, 17-летний юноша, рассказал, что пограничники заставили его и других выживших изнасиловать двух девушек и казнили отказавшегося этого сделать.

Все собеседники HRW утверждают, что видели разбросанные тела женщин, мужчин и детей, в том числе расчленённые. Правозащитники подтвердили это, проверив и геолокализовав доступные им видео с погибшими и ранеными мигрантами на тропах, в лагерях и в медицинских учреждениях. Эксперты определили их травмы как соответствующие взрывам боеприпасов и огнестрельным ранениям. Также авторы доклада обнаружили растущие места захоронений вблизи лагерей и расширяющуюся инфраструктуру пограничного контроля.

HRW фиксирует убийства мигрантов на саудовско-йеменской границе с 2014 года: эфиопы пересекают её из-за нарушений прав человека на родине и по экономическим причинам. Убийства последнего года HRW охарактеризовала как "намеренную эскалацию числа и способов целенаправленных убийств". Правозащитники предполагают, что убийства на границе продолжаются и сейчас.

HRW призывает Саудовскую Аравию "немедленно и безотлагательно" отказаться от убийств мигрантов, остальные страны – потребовать привлечения виновных к ответственности, а ООН – провести расследование.