Украина расследует более 21 тысячи военных преступлений. Об этом генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала в интервью Би-би-си.

По словам Венедиктовой, ежедневно прокуратура получает 200-300 сообщений о военных преступлениях, предположительно совершенных российскими военнослужащими.

Кроме того, Киев регулярно сообщает о незаконном вывозе граждан в Россию. По последним данным российских властей, за последние сутки из восточных областей Украины, эвакуировали 24 тысячи человек, из которых около четырёх тысяч детей.

Эвакуация производилась из самопровозглашённых республик Донбасса и подконтрольных вооруженным силам России областей, где сейчас идут тяжелые бои.

Всего, по данным российских властей, с начала войны 24 февраля с востока Украины в Россию выехали 2 359 135 человек, включая 371 925 детей.

Беженцы , эвакуировавшиеся в Россию, рассазывают о "фильтрационных лагерях", которые обязаны проходить все взрослые люди.