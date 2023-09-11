Художник и музыкант Григорий Мумриков вышел на свободу по УДО

Художник и музыкант Григорий Мумриков, осуждённый за несостоявшуюся акцию на Красной площади, в понедельник вышел на свободу. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В апреле Тверской районный суд Москвы приговорил его к полутора годам исправительных работ, признав виновным в пособничестве покушению на хулиганство. В августе срок наказания сократили, и Мумриков 11 сентября был освобождён из исправительного центра по УДО. "Я свободен! Это такое счастье! У меня слов не хватает!" - написал он сам в группе своей поддержке в телеграме.

Григория Мумрикова признали виновным в "попытке хулиганства" вместе с его знакомым, художником и фотографом Данилой Ткаченко. По версии следствия, они собирались провести антивоенную акцию на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года. Для этого они планировали заложить в вентиляционных решётках и кондиционерах дымовые шашки жёлтого и синего цветов, и поджечь их во время парада Победы, чтобы площадь окутал дым в цветах флага Украины.

Данила Ткаченко позднее подтвердил, что у него была такая идея, но акция не состоялась из-за слишком плотного надзора ФСБ. Мумриков свою вину не признал. Ткаченко после начала преследований покинул Россию.