Художник Philippenzo идёт на выборы с идеей проспекта Навального

Стрит-арт художник Philippenzo (Филипп Козлов) объявил о выдвижении в Мосгордуму в команде "иноагентов". Его видеообращение опубликовала "Сота".

По словам художника, он не является коренным москвичом, но вся его творческая деятельность связана со столицей. В качестве депутата он хочет вернуть искусство на улицы Москвы, снять запрет на митинги, сделать Кремль белым и превратить его в зону отдыха, а также переименовать Тверскую улицу в центре Москвы в проспект Навального.

Philippenzo – автор работ "Цинк наш", "Русская радуга" и "Изроссилование", за которую его в России объявили в розыск по делу о вандализме по мотивам политической ненависти. Сейчас художник живёт в Литве.

Ранее о своём выдвижении в Мосгордуму сообщили политик Эльвира Вихарева, журналист Сергей Маркелов, телеведущая Татьяна Лазарева, фемактивистка Дарья Серенко и экономист Владислав Иноземцев. Закон пока позволяет "иноагентам" избирать и быть избранными (но запрещает "влиять на выборы").

Выборы в Мосгордуму должны пройти в сентябре 2024 года.