В Госдуму внесли законопроект о запрете "иноагентам" избираться

Фракция "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект о лишении "иноагентов" пассивного избирательного права. Об этом пишет издание РБК, получившее документ.

Депутаты предлагают лишить россиян, которых российские власти называют иностранными агентами, права баллотироваться на выборах всех уровней.

Кроме того, пишет РБК, в документе есть предложение запретить назначать "иноагентов" на должности в органах публичной власти, государственной и муниципальной службы, а также быть членами избирательных комиссий. Однако это в России уже запрещено.

Лидер партии Сергей Миронов объяснил очередной репрессивный законопроект тем, что значительная часть "иноагентов" "проживает за рубежом, выступает с антироссийских позиций, поддерживает, в том числе и материально, ВСУ". Никаких доказательств этому он не привёл.

Предложение запретить "иноагентам" баллотироваться появилось после того, как группа "иноагентов" заявила, что выдвигается в Мосгордуму во всех округах. Выборы в Мосгордуму должны пройти в сентябре 2024 года.