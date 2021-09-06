Художник получил 3 года колонии за акцию в поддержку Навального

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Илью Першина к трём годам колонии-поселения по делу о нападении на бойца ОМОН на акции в поддержку политика Алексей Навального 31 января. В сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга говорится, что Першин, пытаясь избежать задержания на Исаакиевской площади, нанёс "не менее двух ударов локтями в область грудной клетки, а также один удар ногой в область левого коленного сустава, чем причинил потерпевшему физическую боль и телесное повреждение".

Першина признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Першин – художник, приехавший в Петербург из Магадана, – свою вину не признал. На акцию, по словам Першина, он пришёл как художник, чтобы "пластику людей изучать".

Подруга Першина Эржени Ражнаева, пишет "Медиазона", утверждала, что видела, как омоновец, пытаясь догнать художника, упал сам. Адвокат Алексей Калугин показал "Медиазоне" заключение медицинской экспертизы, которая зафиксировала у силовика только ушиб левого коленного сустава – такую травму он мог получить, когда поскользнулся и опустился на колено. Суд счёл, что такая версия надуманная, указав, что на бойце ОМОНа была защитная экипировка, в которой получить такую травму при падении он бы не смог.

На единственной доступной видеозаписи инцидента ударов не видно, других съемок в деле нет – в день митинга городские камеры наблюдения якобы не работали. На следственном эксперименте статист с четырёх попыток не сумел повторить удар, который следствие приписывает художнику.