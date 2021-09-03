Навальный передал €10 тыс. премии фонда Немцова семьям политзаключенных

Алексей Навальный пожертвовал присужденную ему в феврале премию имени Бориса Немцова в размере 10 тысяч евро семьям четырёх осужденных активистов. Об этом сообщается в инстаграме политика.

По словам Навального, он попросил дочь Немцова Жанну передать по 2,5 тысячи евро семьям "тех, кому сейчас хуже, чем мне".

Деньги получат родственники оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан властями России экстремистской организацией и иностранным агентом) Павла Зеленского, осуждённого на два года колонии по обвинению в призывах к экстремизму за два твита.

Две с половиной тысячи евро также получат родные бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова.("Штабы Навального" признаны властями РФ экстремистской организацией). Боровиков получил два с половиной года колонии по делу о распространении порнографии за репост клипа "Pussy" группы Rammstein во "ВКонтакте".

Остальные средства перечислят семьям Яна Сидорова и Владислава Мордасова. Их объявили сторонниками запрещенного в России движения "Артподготовка", судили за организацию и участие в массовых беспорядках и в октябре 2019 года приговорили почти к семи годам заключения.

В феврале фонд Бориса Немцова присудил Алексею Навальному премию "за смелость в отстаивании демократических ценностей в России".

Алексей Навальный был арестован в январе после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком". Суд отправил оппозиционера н в колонию в городе Покрове во Владимирской области отбывать срок по старому уголовному делу – условный срок по нему заменили на реальный. Правозащитники признали Навального политзаключённым, а лидеры стран Запада неоднократно призывали его освободить. Структуры, связанные с Навальным, недавно были признаны в России экстремистскими и запрещены, а многие его сторонники подвергаются преследованиям в России или были вынуждены покинуть страну.