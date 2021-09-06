Подруга похищенной чеченки Халимат Тарамовой уехала из России

Анна Манылова, подруга похищенной чеченки Халимат Тарамовой, уехала в Европу и пока не планирует возвращаться в Россию. В июне полицейские силой увезли Тарамову в Грозный – она сбежала от семьи из-за своей сексуальной ориентации и находилась в кризисной квартире в Махачкале.

Манылова рассказала "Дождю", что в феврале получала угрозы от людей, которые представлялись родственниками Тарамовой, а после побега Тарамовой из дома Маныловой начали регулярно поступать угрозы от неизвестных людей. Она также рассказала о попытках взлома ее аккаунтов в социальных сетях.

4 июня 22-летняя Халимат Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова, уехала из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать ее местонахождение.

Вечером 10 июня в квартиру, в которой находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню. При этом, по словам Анны Маныловой, с которой Тарамова приехала из Грозного в махачкалинский шелтер, Халимат "каждый день говорила, что могут прийти люди из МВД, забрать ее на пытки или убить".

Позже Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" опубликовала сюжет с участием Халимат Тарамовой, в котором она говорит, что не помнит, как попала в шелтер в Махачкале, что сейчас у нее "все хорошо", она находится "в кругу семьи", никакого давления на нее нет и ее права не нарушаются. Ее отец рассказал в том же сюжете, что он неоднократно водил Халимат к разным психологам и что в момент, когда она ушла из дома, она "находилась на лечении". При этом сотрудник центра исламской медицины в Грозном добавляет, что из-за "проблем с психикой" Тарамова проходила лечение, в частности, "Кораном и сунной".

В конце августа издание "Медуза" (внесено в реестр иноагентов) выяснило, что Тарамову держали в частной клинике под Москвой незадолго до первого побега девушки. Там ее пытались "вылечить" от отношений с Анной Маныловой. После лечения родственники провели над Тарамовой ритуал изгнания джиннов.