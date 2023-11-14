Художница Скочиленко выступила в суде с последним словом

Художница Саша Скочиленко, которую обвинение просит приговорить к восьми годам лишения свободы по делу об антивоенных стикерах в магазинах, выступила во вторник с последним словом в Василеостровском суде Санкт-Петербурга. Полный текст её выступления опубликован в телеграм-канале поддержки Скочиленко.

Скочиленко назвала своё дело "странным и смешным", отметив, что даже сторонники войны, которых она встречала, не считают, что она заслуживает тюремного срока. По её словам, следователь, который вёл дело, уволился. "Он бросил мое дело, которое сулило ему блестящий карьерный рост и уже принесло звездочку на погоны. Он бросил Следственный комитет и ушел работать в магазин «Военторг». Я безмерно уважаю его поступок, что я заслуживаю тюремного срока за свое деяние", - сказала художница. Речь идёт о следователе Проскурякове, который вёл дело, однако не стал подписывать обвинительное заключение.

Она также отметила, что от её действий - она заменила ценники в магазине "Перекрёсток" в Петербурге на антивоенные стикеры - никто не пострадал. Она также отметила, что "не была лицемерна, была честна перед собой и перед судом, поступила в соответствии со своими моральными ориентирами". Себя Скочиленко назвала пацифисткой и, обращаясь к судье, сказала, что оправдательным приговором она могла бы "подать всем пример — пример того, как конфликт можно решить при помощи слова, любви, милосердия, сострадания, а не при помощи принуждения к так называемой правде посредством уголовного срока".