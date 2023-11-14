Художница Скочиленко выступила в суде с последним словом

Художница Саша Скочиленко, которую обвинение просит приговорить к восьми годам лишения свободы по делу об антивоенных стикерах в магазинах, выступила во вторник с последним словом в Василеостровском суде Санкт-Петербурга. Полный текст её выступления опубликован в телеграм-канале поддержки Скочиленко.
Скочиленко назвала своё дело "странным и смешным", отметив, что даже сторонники войны, которых она встречала, не считают, что она заслуживает тюремного срока. По её словам, следователь, который вёл дело, уволился. "Он бросил мое дело, которое сулило ему блестящий карьерный рост и уже принесло звездочку на погоны. Он бросил Следственный комитет и ушел работать в магазин «Военторг». Я безмерно уважаю его поступок, что я заслуживаю тюремного срока за свое деяние", - сказала художница. Речь идёт о следователе Проскурякове, который вёл дело, однако не стал подписывать обвинительное заключение.
Она также отметила, что от её действий - она заменила ценники в магазине "Перекрёсток" в Петербурге на антивоенные стикеры - никто не пострадал. Она также отметила, что "не была лицемерна, была честна перед собой и перед судом, поступила в соответствии со своими моральными ориентирами". Себя Скочиленко назвала пацифисткой и, обращаясь к судье, сказала, что оправдательным приговором она могла бы "подать всем пример — пример того, как конфликт можно решить при помощи слова, любви, милосердия, сострадания, а не при помощи принуждения к так называемой правде посредством уголовного срока".
- Художница и активистка Саша Скочиленко находится в СИЗО с апреля прошлого года. Её обвиняют в распространении фейков о российской армии. Поводом стало то, что в магазине "Перекрёсток" Скочиленко наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Художница признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной. Подробнее о деле - в материале Север.Реалии.
- Чтобы доказать вину Скочиленко, следствие обратилось к двум экспертам – лингвисту Анастасии Гришаниной и политолог с "филологическим, юридическим и политологическим образованием" Ольга Сафонова для проведения лингвистического заключения. Но в экспертизе было не только лингвистическое выводы, но и психолингвистические, хотя такой компетенции у экспертов следствия не было. Эксперты обвинения заявили, что в ценниках есть мотивы политической ненависти, а Вооруженные силы РФ, по их мнению, являются социальной группой. Филолог Светлана Друговейко-Должанская за критику этой экспертизы лишилась своей должности в СПбГУ.
- По делу трижды менялись прокуроры.
- Дело Скочиленко рассматривается в Василеостровском районном суде Петербурга. Как сообщает издание "Медиазона", на девятнадцатом по счёту заседании, которое состоялось 11 октября, обвиняемая впервые расплакалась: из-за того, что судья Демяшева и прокурор Гладышев сначала не разрешили ей поменять батарейки в кардиомониторе (у художницы – порок сердца), а затем отказали ей в приёме пищи.
- Накануне судья Оксана Демяшева ушла из зала из-того, что слушатели слишком громко, по её мнению, аплодировали адвокату подсудимой. Судья сначала потребовала от пришедших покинуть зал, а затем перенесла заседание на 14 ноября. В репортаже "Соты" отмечается, что аплодисменты, которые помешали Демяшевой, раздались после того, как адвокат Скочиленко Яна Неповиннова в своём выступлении заявила, что данный суд – "экзамен на человечность" и судье "выпал шанс его сдать".
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