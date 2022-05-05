Художницу Александру Скочиленко травят сокамерницы в СИЗО

Петербургскую художницу Александру Скочиленко, которую арестовали за антивоенную акцию, начали травить сокамерницы в СИЗО. Об этом рассказала её девушка Софья Субботина.

Сокамерницы разрешают Скочиленко есть и пить чай только во время общего завтрака, обеда или ужина. Такого правила в распорядке СИЗО нет. По словам Субботиной, однажды старшая по камере запретила художнице есть до обеда, когда она пропустила завтрак из-за похода к врачу. Сокамерница запрещает Скочиленко открывать холодильник самостоятельно. Также старшая по камере заставляет её выкидывать часть еды, якобы из-за нехватки места в холодильнике, а остальные продукты художницы хранит под своей кроватью.

По словам Субботиной, травлю Скочиленко начала именно старшая по камере, а затем к ней присоединились другие сокамерницы. Художнице постоянно говорят, что от неё плохо пахнет и заставляют перестирывать всю свою одежду каждый день.

Ранее ФСИН заявила, что не может обеспечить Скочиленко предписанную ей врачами диету. Ей предложено покупать продукты за свой счёт. Художница больна целиакией – аутоиммунным заболеванием, с которым она обязана соблюдать строгую безглютеновую диету. Её несоблюдение может вызвать у неё осложнения, а при тяжёлом течении болезни потенциально привести к смерти.