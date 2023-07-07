Human Rights House Foundation признана "нежелательной в России"

Генеральная прокуратура России признала "нежелательной" международную правозащитную организацию Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека") и входящие в неё НПО.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность HRHF "направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем".

Human Rights House Foundation - неправительственная организация со штаб-квартирой в Норвегии. Она объединяет сеть "Домов прав человека" и других правозащитных групп в Восточной Европе, Балканском регионе и странах Кавказа. В частности, "Дома прав человека" действуют в Украине, Грузии, Армении, а в Литве работает "Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова", основной задачей которого вляется защита прав человека в Беларуси.

"С начала СВО [HRHF]занимаются дискредитацией внешней политики РФ и Вооруженных сил России. Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.