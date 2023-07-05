Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Экологическая НПО The Altai Project признана "нежелательной в России"

Снежный барс, сохранением мест обитания которого занимается The Altai Project

Генеральная прокуратура России признала "нежелательной" американскую неправительственную организацию The Altai Project ("Алтай проект"). По мнению Генпрокуратуры, она пыталась саботировать строительство газопровода "Сила Сибири-2".

Как уточняет газета "Коммерсантъ", Генпрокуратура утверждает, что The Altai Project призывает жертвовать денежные средства на проведение экологических исследований, "которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости ''сражаться за священные места'' в Республике Алтай". Из пресс-релиза ведомства следует, что на сайте организации содержится "призыв к участию в акциях протеста и неповиновения".

The Altai Project - экологическая некоммерческая организация, созданная в 1998 году американским Earth Island Institute. Она занимается охраной природы и сохранением культурного и природного наследия Алтая. В частности, The Altai Project занимался охраной мест обитания снежного барса и хищных птиц, противостоял разрушению их традиционных ареалов. Активисты проводили независимые экспертизы и выступали против прокладки по экологически важным территориям Алтая новых высоковольтных линий электропередач, из-за столкновения с которыми гибли птицы, против строительства там трубопроводов и ведения горнодобычи.

Двумя неделями ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России старейшую международную экологическую организацию - Всемирный фонд дикой природы (WWF). Ведомство заявило, что WWF под предлогом сохранения окружающей среды якобы ведёт деятельность, которая мешает России осваивать Арктику и её природные ресурсы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG