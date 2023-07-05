Экологическая НПО The Altai Project признана "нежелательной в России"

Генеральная прокуратура России признала "нежелательной" американскую неправительственную организацию The Altai Project ("Алтай проект"). По мнению Генпрокуратуры, она пыталась саботировать строительство газопровода "Сила Сибири-2".

Как уточняет газета "Коммерсантъ", Генпрокуратура утверждает, что The Altai Project призывает жертвовать денежные средства на проведение экологических исследований, "которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости ''сражаться за священные места'' в Республике Алтай". Из пресс-релиза ведомства следует, что на сайте организации содержится "призыв к участию в акциях протеста и неповиновения".

The Altai Project - экологическая некоммерческая организация, созданная в 1998 году американским Earth Island Institute. Она занимается охраной природы и сохранением культурного и природного наследия Алтая. В частности, The Altai Project занимался охраной мест обитания снежного барса и хищных птиц, противостоял разрушению их традиционных ареалов. Активисты проводили независимые экспертизы и выступали против прокладки по экологически важным территориям Алтая новых высоковольтных линий электропередач, из-за столкновения с которыми гибли птицы, против строительства там трубопроводов и ведения горнодобычи.

Двумя неделями ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России старейшую международную экологическую организацию - Всемирный фонд дикой природы (WWF). Ведомство заявило, что WWF под предлогом сохранения окружающей среды якобы ведёт деятельность, которая мешает России осваивать Арктику и её природные ресурсы.