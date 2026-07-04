Плач по зловещему старцу. Как Иран хоронит Али Хаменеи

В пятницу, 3 июля, в Иране начались откладывавшиеся более четырех месяцев церемонии прощания и похороны бывшего Верховного лидера страны, великого аятоллы Али Хаменеи, погибшего в возрасте 86 лет в самом начале войны с США и Израилем. Погребение бывшего "рахбара" состоится только 9 июля. Для режима в Тегеране это критически важное многодневное представление, призванное продемонстрировать всему миру, что ему удалось устоять, что идеи Исламской Республики все так же сильны и что простой народ по-прежнему любит свою власть.

Али Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате израильского авиаудара по его резиденции в Тегеране. Церемонию прощания власти откладывали более четырех месяцев – из-за начавшихся военных действий и риска новых воздушных ударов при массовом скоплении людей, а также опасности смертельной давки в толпах скорбящих.

Именно так случилось, например, в 1989 году на похоронах первого Верховного лидера, великого аятоллы Рухоллы Хомейни, во время которых царил полный хаос, так как проститься с ним пришли одновременно три миллиона человек. В какой-то момент тело Хомейни под напором верующих вывалилось из хлипкого деревянного гроба, и на него набросилась обезумевшая толпа – солдатам тогда пришлось разгонять людей выстрелами, что привело ко многим смертям.

Схожая давка произошла в 2020 году на похоронах бывшего высокопоставленного руководителя Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани (также в результате американского авиаудара), когда опять погибли десятки людей.

Как все организовано сейчас

На сей раз в Иране траурные мероприятия запланировано проходят в течение недели, с 3 по 9 июля, охватывая несколько городов. Ожидается, что их посетят от 18 до 35 миллионов человек – причем вряд ли очень многие иранцы искреннее сделают это по собственной воле, а не под давлением духовенства и спецслужб. Вместе с Али Хаменеи хоронят еще четверых членов его семьи, также погибших в ходе воздушной атаки: дочь, зятя, невестку и внучку.

Церемонии прощания с Али Хаменеи начались в Тегеране в Мечети имени Имама Хомейни ("Мусалла"), названной в честь первого "рахбара", предшественника покойного, основателя Исламской Республики Иран, великого аятоллы Рухоллы Хомейни. Название "Мусалла" означает открытое пространство за пределами мечети, предназначенное в исламе в первую очередь для совершения многотысячных коллективных молитв. Вся история и вся суть этого комплекса напрямую связана со всеми политическими и религиозными изменениями в стране после Исламской революции 1979 года.

4 и 5 июля жители Ирана приходят сюда к гробу Али Хаменеи, украшенному иранским флагом, а также его черной чалмой и черно-белым клетчатым платком, какой он часто носил и который в Иране твердо ассоциируется с провластным полувоенным ополчением "Басидж" (одна из пяти так называемых "сил" в составе Корпуса стражей исламской революции). Черная чалма указывает на то, что покойный был духовным лицом и потомком пророка Мухаммеда.

Затем 6 июля в Тегеране будет организовано главное траурное шествие по центральным улицам. 7 июля состоятся перенос гроба и проведение траурных процессий с участием духовенства в священном шиитском городе Кум. На 8 июля запланирована доставка тела в соседний Ирак для прощания в главных местных шиитских святынях, в Багдаде и в городах Наджафе и Кербеле.

Похоронят в конце концов бывшего "рахбара" в четверг, 9 июля 2026 года, в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны, в мавзолее Имама Резы. Это крупнейшая мечеть в мире по площади и одно из самых почитаемых мест исламского мира, ежегодно привлекающее около 30 миллионов паломников.

А где Моджтаба?

В Тегеране и других иранских городах повсюду развешаны огромные черные полотнища, а на заметных зданиях, вдоль крупных магистралей и на перекрестках размещены бесконечные пропагандистские щиты с портретами покойного. На одних Али Хаменеи изображен в одиночестве, смотрящим вдаль – в том привычном официальном образе, который долгое время доминировал в политическом ландшафте страны. На других он запечатлен рядом со своим сыном и преемником на посту Верховного лидера Моджтабой Хаменеи, что визуально явно должно связывать завершение одной эпохи с началом другой.

При этом Моджтаба так ни разу и не появлялся на публике с тех пор, как в марте был избран новым "рахбаром", и до сих пор неясно, выступит ли он публично на каких-либо траурных мероприятиях. С момента его назначения не появилось ни каких-либо видео или аудиозаписей с ним, ни новых фотографий – были лишь его письменные заявления, зачитывавшиеся в эфире государственного телевидения. Его тесть утверждает, что не поддерживает с зятем связи и не располагает информацией о его состоянии. Моджтаба Хаменеи не присутствовал даже на похоронах собственной жены 2 июля, погибшей в результате того же авиаудара, который унес жизнь его отца.

Символика похорон и мнения о покойном

Новейшая история знает не так много примеров столь помпезных и масштабных прощаний с бывшими руководителями государства, как те, что устроил сейчас официальный Тегеран для Али Хаменеи. Но еще более, чем пышность и сложность, примечательна символика этих похорон. Официальная утвержденная эмблема траурных мероприятий выглядит как изображение сжатого кулака Али Хаменеи с лозунгом: "Мы должны подняться".

Хаменеи стоял во главе системы, которая воспринимала любое инакомыслие как ересь и заговор внешних сил, и подавляла его совершенно безжалостно – от протестного "Зеленого движения" 2009 года или манифестаций 2022 года под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" (в ответ на убийство в полиции в Тегеране курдской девушки Махсы Амини, арестованной за противодействие обязательному ношению хиджаба) до охватившей весь Иран многомиллионной волны антиправительственных выступлений полгода назад, с требованием положить конец бесконечно долгому и жестокому правлению режима аятолл. Они сопровождались гибелью многих тысяч людей и вспыхнули всего за несколько недель до начала войны с США и Израилем и гибели бывшего "рахбара".

Есть масса свидетельств того, что миллионы иранцев ненавидят покойного Али Хаменеи и выстроенный им деспотический теократический режим, и глубоко разочарованы всем тем, к чему в итоге он привел государство. Почти 37 лет, которые провел на посту "рахбара" Хаменеи, – это непрерывная история десятков тысяч смертей, жестоких репрессий, подавления прогрессивных перемен и общественного развития, попрания базовых прав и свобод, сфальсифицированных обвинений и судебных приговоров, пыток и убийств диссидентов.

Журналисты, блогеры и просто рядовые иранцы десятилетиями привлекались к суду по обвинениям в оскорблении Хаменеи, часто в сочетании с обвинениями по законам о богохульстве. Их приговоры включали порку и тюремное заключение, тысячи умерли под стражей.

Также это история тотального обнищания населения, развала экономики и инфраструктуры, всепроникающей коррупции и усиления контроля военных и силовых структур над значительной частью национального богатства Ирана. Когда в феврале стало известно о смерти Али Хаменеи, некоторые иранцы открыто праздновали это событие, при этом подвергая себя огромному риску.

Однако правительство Ирана всячески стремится представить нынешнюю церемонию прощания с Али Хаменеи как символ национального единства и якобы всеобщей скорби, а также как свидетельство компетентности государственных структур и "акт сопротивления внешнему врагу".

Прощание с бывшим Верховным лидером, кроме того, должно стать для властей шансом показать неослабевающее международное влияние Ирана (в чем существуют большие сомнения) и его трансграничные религиозные связи, от Ирака и Ливана до Йемена и Пакистана, где телетрансляции траурных церемоний будут смотреть десятки миллионов местных шиитов.

Покойный великий аятолла был не только высшим главой иранского государства, но авторитетным шиитским лидером, и его портреты часто можно было увидеть на митингах в разных странах. Али Хаменеи обладал огромным политическим влиянием именно благодаря союзам, которые его теократическое правительство выстраивало с шиитскими вооруженными группировками по всему мусульманскому миру.

Жизненный путь Али Хаменеи

Али Хосейни Хаменеи (1939–2026) занимал главное место и в религиозной, и в политической системе страны.

Его религиозные титулы и звания:

Великий аятолла (с 1994 года) – высший духовный титул мусульман-шиитов ("муджтахида"/"марджа ат-таклид"), дающий право выносить религиозные предписания (фетвы).

Сейид – почетный титул, обозначающий происхождение по прямой линии от пророка Мухаммеда (через его внука Хусейна).

Факих – высший исламский правовед и богослов, обладающий исключительным авторитетом в толковании шариата.

Вот что рассказывает о религиозных взглядах и деятельности Али Хаменеи востоковед, знаток Ирана Василий Семенов:

"Покойный абсолютный правитель Ирана не был аналогом Римского папы. Шииты никогда не являлись поголовными сторонниками теократии. Громадная часть шиитов не признают доктрину "Вилаят-аль-факих" (систему абсолютной власти верховного правоведа-теолога) и считают этот принцип, принятый в иранском государстве за основу, ничем иным, как искажением ислама.

Например, крупнейший представитель шиизма, ирано-иракский великий аятолла Али Систани, работающий в важнейшей шиитской семинарии в городе Наджаф, не признает "Вилаят аль-факих". У шиитов никогда не было вообще понятия церкви в нашем понимании, а есть духовные школы и духовные авторитеты ("марджа ат-таклид"), которые формируют вокруг себя группы правоведов и богословов. При этом шииты могут следовать за той или другой школой.

Однако Рухолла Хомейни и Али Хаменеи попытались создать в Иране именно что-то вроде шиитской церкви-государства, в высшие эшелоны которой, естественно, не допускали сторонников иной точки зрения (и которые сами туда не стремились) – что вызвало неприятие других шиитов. И они вещали от имени государства, как все должно быть устроено – в то время как другие, возможно, куда более образованные в религиозном смысле богословы, могли лишь осторожно излагать на лекциях свою точку зрения студентам в своих духовных семинариях. Хотя стоит помнить, что многие иранцы вообще не религиозны, так что этот вопрос затрагивает только верующих шиитов".

Его ключевые государственные посты:

Высший руководитель Ирана ("рахбар") (с 06.08.1989 по 28.02.2026) – а глава государства, верховный главнокомандующий вооруженными силами и руководитель по принципу "Вилаят аль-факих". Стал самым долгоправившим лидером на Ближнем Востоке на момент смерти (руководил Ираном более 36 лет).

Президент Ирана (1981–1989) – третий президент в истории Исламской Республики, занимал этот пост два срока подряд в период Ирано-иракской войны.

Глава Высшего совета национальной обороны – возглавлял структуру в 1980-е годы, координируя военные действия Ирана.

Депутат Меджлиса (парламента) – избирался в первый созыв после Исламской революции.

Пятничный имам Тегерана (с 1980 года) – был назначен лидером революции, великим аятоллой Хомейни, что укрепило его авторитет среди верующих.

Его биография:

Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде в семье религиозного деятеля. Имеет, по некоторым утверждлениям, азербайджанские корни. Получил глубокое исламское образование в медресе Мешхеда, а потом иракского Наджафа, и впоследствии в медресе Кума, где стал одним из ближайших учеников Рухоллы Хомейни. С 1962 года Хаменеи активно участвовал в антишахском движении. За критику прозападного режима шаха Мохаммеда Резы Пехлеви неоднократно подвергался арестам и ссылке. В 1979 году после Исламской революции вошел в состав Совета Исламской революции.

В июне 1981 года Али Хаменеи пережил тяжелое покушение, организованное леворадикальными исламистами, выступавшими за "ислам без духовенства". Бомба была спрятана в магнитофоне, после взрыва у Хаменеи навсегда осталась парализованной правая рука.

После смерти Хомейни в 1989 году Совет экспертов избрал Али Хаменеи его преемником на посту Высшего лидера Ирана.

Какую внешнюю политику проводил Али Хаменеи

Внешнеполитическая доктрина Али Хаменеи десятилетиями опиралась на бескомпромиссный антизападный курс, панисламизм и стремление к региональному доминированию Ирана.

"Ось сопротивления" ("Джебха-йе Мокавемат")

Создание и финансирование этого спонсируемого Тегераном неофициального регионального альянса стало главным геополитическим достижением Хаменеи. Иран использовал стратегию прокси-войн, в том числе развернув сеть лояльных военизированных группировок (в основном шиитских) для борьбы с США и Израилем без собственного прямого участия. Его бывшими и нынешними союзниками стали:

Шиитская радикальная группировка "Хезболла", признанная террористической во многих странах мира, – ключевой и наиболее мощный элемент оси, созданный при поддержке Ирана.

Йеменские хуситы (группировка "Ансар Алла") – радикальное исламистское движение, снабжавшееся иранскими беспилотниками и баллистическими ракетами для нападения на Израиль, дестабилизации Саудовской Аравии и блокады судоходства в Красном море.

Палестинские радикалы (террористические группировки ХАМАС, "Исламский джихад" и так далее). Несмотря на то, что они сунниты, а не шииты, они получали массивную финансовую и военную помощь от Тегерана

Бывший режим Башара Асада в Сирии

Разные входящие в правительство и полупартизанские шиитские группировки Ирака вроде "Хашд аш-Шааби", которые позволили Ирану создать сквозной сухопутный коридор до Средиземного моря.

Ядерная программа Ирана

Али Хаменеи позиционировал ядерную программу страны как символ суверенитета и технологической независимости Ирана от Запада. В начале 2000-х годов он издал знаменитую фетву (религиозный указ), запрещающую создание и использование ядерного оружия как противоречащего исламу (харам). Она активно использовалась дипломатами как доказательство "мирного атома" Ирана.

Однако одновременно Хаменеи одобрял постоянное повышение уровня обогащения имеющихся запасов урана – до уровня создания ядерного оружия. Его целью было достижение Ираном состояния, когда страна была бы способна собрать атомную бомбу за несколько недель.

С его гибелью в феврале 2026 года легитимность этой фетвы оказалась под вопросом, вызвав острую дискуссию о пересмотре ядерной доктрины Ирана.

Вечное противостояние с США

Для Али Хаменеи США всегда являлись "Большим Сатаной" и главным экзистенциальным врагом Исламской республики. Возможно, он искренне верил, что конечная цель Вашингтона – не изменение внутренней и внешней политики Тегерана, а полное уничтожение исламского строя и смена режима. В качестве примера он часто приводил Муаммара Каддафи, который отказался от ядерной программы под давлением Запада и в итоге был свергнут.

В 2015 году Хаменеи неохотно одобрил Ядерную сделку (СВПД), однако после выхода из нее США в 2018 году занял максимально жесткую позицию, запретив прямые переговоры с Вашингтоном и отвечая эскалацией на санкционное давление.

Экзистенциальное противостояние с Израилем и антисемитизм

Израиль в риторике Али Хаменеи именовался исключительно "Малым Сатаной" и "раковой опухолью" Ближнего Востока, "кровавым сионистским режимом", который должен быть стерт с с лица Земли. Отрицание права Израиля на существование стало фундаментом внешней политики Ирана, который полностью отвергал концепцию "двух государств для двух народов".

Хаменеи регулярно транслировал антисемитские нарративы, поддерживал отрицание Холокоста и заявлял, что мировая политика и экономика находятся под тайным контролем "еврейских заговорщиков". Его борьба с Израилем велась чужими руками ("Осью сопротивления"), но в итоге переросла в прямое военное столкновение Ирана с Израилем и США.

Кто из Москвы приехал в Тегеран на похороны

На похороны бывшего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеран приехали официальные делегации из более чем 100 стран мира, включая 8 глав государств и 12 спикеров парламентов. Международный день прощания для иностранных гостей был назначен на 3 июля.

Одной из первых в Тегеран для участия в траурных мероприятиях прибыла российская делегация. В ее состав вошли зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (глава делегации), Сергей Цивилев (министр энергетики), Алексей Дедов (чрезвычайный и полномочный посол России в Иране), а также представители Русской православной церкви и высшего мусульманского духовенства России.

Также церемонию посетили, в том числе, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Представители Москвы на траурной церемонии всячески чествовали покойного Али Хаменеи и подчеркивали глубокий характер "стратегического союзничества" между Москвой и Тегераном, который за последние годы перерос в "полноценное геополитическое партнерство".

Медведев охарактеризовал гибель Хаменеи как "мученическую смерть", передал официальные соболезнования от Владимира Путина и сделал ряд жестких заявлений, резко направленных против США. Также зампред Совбеза России заявил, например, что "Ормузский пролив стал для Тегерана оружием, сопоставимым по силе с ядерным, а в качестве "термоядерного оружия" в запасе у Исламской Республики есть контроль над Баб-эль-Мандебским проливом".

При этом, как напоминает ВВС, будучи в свое время на посту президента России, Медведев поддержал международные санкции против Ирана и запрещал поставки ракет С-300 в страну, а также запретил поддержку иранской ядерной программы.