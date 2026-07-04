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Плач по зловещему старцу. Как Иран хоронит Али Хаменеи

Портрет покойного Али Хаменеи на здании посольства Ирана в Багдаде
Портрет покойного Али Хаменеи на здании посольства Ирана в Багдаде

В пятницу, 3 июля, в Иране начались откладывавшиеся более четырех месяцев церемонии прощания и похороны бывшего Верховного лидера страны, великого аятоллы Али Хаменеи, погибшего в возрасте 86 лет в самом начале войны с США и Израилем. Погребение бывшего "рахбара" состоится только 9 июля. Для режима в Тегеране это критически важное многодневное представление, призванное продемонстрировать всему миру, что ему удалось устоять, что идеи Исламской Республики все так же сильны и что простой народ по-прежнему любит свою власть.

Али Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате израильского авиаудара по его резиденции в Тегеране. Церемонию прощания власти откладывали более четырех месяцев – из-за начавшихся военных действий и риска новых воздушных ударов при массовом скоплении людей, а также опасности смертельной давки в толпах скорбящих.

Именно так случилось, например, в 1989 году на похоронах первого Верховного лидера, великого аятоллы Рухоллы Хомейни, во время которых царил полный хаос, так как проститься с ним пришли одновременно три миллиона человек. В какой-то момент тело Хомейни под напором верующих вывалилось из хлипкого деревянного гроба, и на него набросилась обезумевшая толпа – солдатам тогда пришлось разгонять людей выстрелами, что привело ко многим смертям.

Схожая давка произошла в 2020 году на похоронах бывшего высокопоставленного руководителя Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани (также в результате американского авиаудара), когда опять погибли десятки людей.

Траурная церемония в Мечети имени Имама Хомейни, где сейчас выставлен гроб с телом Али Хаменеи. Тегеран, 4 июля 2026 года
Траурная церемония в Мечети имени Имама Хомейни, где сейчас выставлен гроб с телом Али Хаменеи. Тегеран, 4 июля 2026 года

Как все организовано сейчас

На сей раз в Иране траурные мероприятия запланировано проходят в течение недели, с 3 по 9 июля, охватывая несколько городов. Ожидается, что их посетят от 18 до 35 миллионов человек – причем вряд ли очень многие иранцы искреннее сделают это по собственной воле, а не под давлением духовенства и спецслужб. Вместе с Али Хаменеи хоронят еще четверых членов его семьи, также погибших в ходе воздушной атаки: дочь, зятя, невестку и внучку.

Церемонии прощания с Али Хаменеи начались в Тегеране в Мечети имени Имама Хомейни ("Мусалла"), названной в честь первого "рахбара", предшественника покойного, основателя Исламской Республики Иран, великого аятоллы Рухоллы Хомейни. Название "Мусалла" означает открытое пространство за пределами мечети, предназначенное в исламе в первую очередь для совершения многотысячных коллективных молитв. Вся история и вся суть этого комплекса напрямую связана со всеми политическими и религиозными изменениями в стране после Исламской революции 1979 года.

4 и 5 июля жители Ирана приходят сюда к гробу Али Хаменеи, украшенному иранским флагом, а также его черной чалмой и черно-белым клетчатым платком, какой он часто носил и который в Иране твердо ассоциируется с провластным полувоенным ополчением "Басидж" (одна из пяти так называемых "сил" в составе Корпуса стражей исламской революции). Черная чалма указывает на то, что покойный был духовным лицом и потомком пророка Мухаммеда.

Гробы покойного Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его внучки Захры Мохаммади Голпайегани. Тегеран, 4 июля 2026 года
Гробы покойного Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его внучки Захры Мохаммади Голпайегани. Тегеран, 4 июля 2026 года

Затем 6 июля в Тегеране будет организовано главное траурное шествие по центральным улицам. 7 июля состоятся перенос гроба и проведение траурных процессий с участием духовенства в священном шиитском городе Кум. На 8 июля запланирована доставка тела в соседний Ирак для прощания в главных местных шиитских святынях, в Багдаде и в городах Наджафе и Кербеле.

Похоронят в конце концов бывшего "рахбара" в четверг, 9 июля 2026 года, в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны, в мавзолее Имама Резы. Это крупнейшая мечеть в мире по площади и одно из самых почитаемых мест исламского мира, ежегодно привлекающее около 30 миллионов паломников.

А где Моджтаба?

В Тегеране и других иранских городах повсюду развешаны огромные черные полотнища, а на заметных зданиях, вдоль крупных магистралей и на перекрестках размещены бесконечные пропагандистские щиты с портретами покойного. На одних Али Хаменеи изображен в одиночестве, смотрящим вдаль – в том привычном официальном образе, который долгое время доминировал в политическом ландшафте страны. На других он запечатлен рядом со своим сыном и преемником на посту Верховного лидера Моджтабой Хаменеи, что визуально явно должно связывать завершение одной эпохи с началом другой.

Изображение Али Хаменеи, передающего флаг Исламской Республики Иран сыну и преемнику Моджтабе Хаменеи под присмотром великого аятоллы Рухоллы Хомейни. Тегеран, 3 июля 2026 года
Изображение Али Хаменеи, передающего флаг Исламской Республики Иран сыну и преемнику Моджтабе Хаменеи под присмотром великого аятоллы Рухоллы Хомейни. Тегеран, 3 июля 2026 года

При этом Моджтаба так ни разу и не появлялся на публике с тех пор, как в марте был избран новым "рахбаром", и до сих пор неясно, выступит ли он публично на каких-либо траурных мероприятиях. С момента его назначения не появилось ни каких-либо видео или аудиозаписей с ним, ни новых фотографий – были лишь его письменные заявления, зачитывавшиеся в эфире государственного телевидения. Его тесть утверждает, что не поддерживает с зятем связи и не располагает информацией о его состоянии. Моджтаба Хаменеи не присутствовал даже на похоронах собственной жены 2 июля, погибшей в результате того же авиаудара, который унес жизнь его отца.

Участники траурной церемонии у гроба Захры Хаддад Адель, супруги верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, во время ее похорон в Тегеране. 2 июля 2026 года
Участники траурной церемонии у гроба Захры Хаддад Адель, супруги верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, во время ее похорон в Тегеране. 2 июля 2026 года

Символика похорон и мнения о покойном

Новейшая история знает не так много примеров столь помпезных и масштабных прощаний с бывшими руководителями государства, как те, что устроил сейчас официальный Тегеран для Али Хаменеи. Но еще более, чем пышность и сложность, примечательна символика этих похорон. Официальная утвержденная эмблема траурных мероприятий выглядит как изображение сжатого кулака Али Хаменеи с лозунгом: "Мы должны подняться".

Хаменеи стоял во главе системы, которая воспринимала любое инакомыслие как ересь и заговор внешних сил, и подавляла его совершенно безжалостно – от протестного "Зеленого движения" 2009 года или манифестаций 2022 года под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" (в ответ на убийство в полиции в Тегеране курдской девушки Махсы Амини, арестованной за противодействие обязательному ношению хиджаба) до охватившей весь Иран многомиллионной волны антиправительственных выступлений полгода назад, с требованием положить конец бесконечно долгому и жестокому правлению режима аятолл. Они сопровождались гибелью многих тысяч людей и вспыхнули всего за несколько недель до начала войны с США и Израилем и гибели бывшего "рахбара".

Есть масса свидетельств того, что миллионы иранцев ненавидят покойного Али Хаменеи и выстроенный им деспотический теократический режим, и глубоко разочарованы всем тем, к чему в итоге он привел государство. Почти 37 лет, которые провел на посту "рахбара" Хаменеи, – это непрерывная история десятков тысяч смертей, жестоких репрессий, подавления прогрессивных перемен и общественного развития, попрания базовых прав и свобод, сфальсифицированных обвинений и судебных приговоров, пыток и убийств диссидентов.

Журналисты, блогеры и просто рядовые иранцы десятилетиями привлекались к суду по обвинениям в оскорблении Хаменеи, часто в сочетании с обвинениями по законам о богохульстве. Их приговоры включали порку и тюремное заключение, тысячи умерли под стражей.

Также это история тотального обнищания населения, развала экономики и инфраструктуры, всепроникающей коррупции и усиления контроля военных и силовых структур над значительной частью национального богатства Ирана. Когда в феврале стало известно о смерти Али Хаменеи, некоторые иранцы открыто праздновали это событие, при этом подвергая себя огромному риску.

Бойцы-"басиджи" на траурной церемонии памяти Али Хаменеи. Тегеран, 3 июля 2026 года
Бойцы-"басиджи" на траурной церемонии памяти Али Хаменеи. Тегеран, 3 июля 2026 года

Однако правительство Ирана всячески стремится представить нынешнюю церемонию прощания с Али Хаменеи как символ национального единства и якобы всеобщей скорби, а также как свидетельство компетентности государственных структур и "акт сопротивления внешнему врагу".

Прощание с бывшим Верховным лидером, кроме того, должно стать для властей шансом показать неослабевающее международное влияние Ирана (в чем существуют большие сомнения) и его трансграничные религиозные связи, от Ирака и Ливана до Йемена и Пакистана, где телетрансляции траурных церемоний будут смотреть десятки миллионов местных шиитов.

Покойный великий аятолла был не только высшим главой иранского государства, но авторитетным шиитским лидером, и его портреты часто можно было увидеть на митингах в разных странах. Али Хаменеи обладал огромным политическим влиянием именно благодаря союзам, которые его теократическое правительство выстраивало с шиитскими вооруженными группировками по всему мусульманскому миру.

Нынешний командующий КСИР Ахмад Вахиди у гроба Али Хаменеи. Тегеран, 3 июля 2026 года
Нынешний командующий КСИР Ахмад Вахиди у гроба Али Хаменеи. Тегеран, 3 июля 2026 года

Жизненный путь Али Хаменеи

Али Хосейни Хаменеи (1939–2026) занимал главное место и в религиозной, и в политической системе страны.

Его религиозные титулы и звания:

Великий аятолла (с 1994 года) – высший духовный титул мусульман-шиитов ("муджтахида"/"марджа ат-таклид"), дающий право выносить религиозные предписания (фетвы).

Сейид – почетный титул, обозначающий происхождение по прямой линии от пророка Мухаммеда (через его внука Хусейна).

Факих – высший исламский правовед и богослов, обладающий исключительным авторитетом в толковании шариата.

Вот что рассказывает о религиозных взглядах и деятельности Али Хаменеи востоковед, знаток Ирана Василий Семенов:

"Покойный абсолютный правитель Ирана не был аналогом Римского папы. Шииты никогда не являлись поголовными сторонниками теократии. Громадная часть шиитов не признают доктрину "Вилаят-аль-факих" (систему абсолютной власти верховного правоведа-теолога) и считают этот принцип, принятый в иранском государстве за основу, ничем иным, как искажением ислама.

Например, крупнейший представитель шиизма, ирано-иракский великий аятолла Али Систани, работающий в важнейшей шиитской семинарии в городе Наджаф, не признает "Вилаят аль-факих". У шиитов никогда не было вообще понятия церкви в нашем понимании, а есть духовные школы и духовные авторитеты ("марджа ат-таклид"), которые формируют вокруг себя группы правоведов и богословов. При этом шииты могут следовать за той или другой школой.

Церемония прощания с Ади Хаменеи в Тегеране в Мечети имени Имама Хомейни. 3 июля 2026 года
Церемония прощания с Ади Хаменеи в Тегеране в Мечети имени Имама Хомейни. 3 июля 2026 года

Однако Рухолла Хомейни и Али Хаменеи попытались создать в Иране именно что-то вроде шиитской церкви-государства, в высшие эшелоны которой, естественно, не допускали сторонников иной точки зрения (и которые сами туда не стремились) – что вызвало неприятие других шиитов. И они вещали от имени государства, как все должно быть устроено – в то время как другие, возможно, куда более образованные в религиозном смысле богословы, могли лишь осторожно излагать на лекциях свою точку зрения студентам в своих духовных семинариях. Хотя стоит помнить, что многие иранцы вообще не религиозны, так что этот вопрос затрагивает только верующих шиитов".

Его ключевые государственные посты:

Высший руководитель Ирана ("рахбар") (с 06.08.1989 по 28.02.2026) – а глава государства, верховный главнокомандующий вооруженными силами и руководитель по принципу "Вилаят аль-факих". Стал самым долгоправившим лидером на Ближнем Востоке на момент смерти (руководил Ираном более 36 лет).

Президент Ирана (1981–1989) – третий президент в истории Исламской Республики, занимал этот пост два срока подряд в период Ирано-иракской войны.

Глава Высшего совета национальной обороны – возглавлял структуру в 1980-е годы, координируя военные действия Ирана.

Депутат Меджлиса (парламента) – избирался в первый созыв после Исламской революции.

Пятничный имам Тегерана (с 1980 года) – был назначен лидером революции, великим аятоллой Хомейни, что укрепило его авторитет среди верующих.

Толпа скорбящих в Мечети имени Имама Хомейни во время церемонии прощания с Али Хаменеи. Тегеран, 4 июля 2026 года
Толпа скорбящих в Мечети имени Имама Хомейни во время церемонии прощания с Али Хаменеи. Тегеран, 4 июля 2026 года

Его биография:

Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде в семье религиозного деятеля. Имеет, по некоторым утверждлениям, азербайджанские корни. Получил глубокое исламское образование в медресе Мешхеда, а потом иракского Наджафа, и впоследствии в медресе Кума, где стал одним из ближайших учеников Рухоллы Хомейни. С 1962 года Хаменеи активно участвовал в антишахском движении. За критику прозападного режима шаха Мохаммеда Резы Пехлеви неоднократно подвергался арестам и ссылке. В 1979 году после Исламской революции вошел в состав Совета Исламской революции.

В июне 1981 года Али Хаменеи пережил тяжелое покушение, организованное леворадикальными исламистами, выступавшими за "ислам без духовенства". Бомба была спрятана в магнитофоне, после взрыва у Хаменеи навсегда осталась парализованной правая рука.

После смерти Хомейни в 1989 году Совет экспертов избрал Али Хаменеи его преемником на посту Высшего лидера Ирана.

Баннер с изображением Али Хаменеи на здании рядом с комплексом Мечети имени Имама Хомейни ("Мусалла"). Тегеран, 4 июля 2026 года
Баннер с изображением Али Хаменеи на здании рядом с комплексом Мечети имени Имама Хомейни ("Мусалла"). Тегеран, 4 июля 2026 года

Какую внешнюю политику проводил Али Хаменеи

Внешнеполитическая доктрина Али Хаменеи десятилетиями опиралась на бескомпромиссный антизападный курс, панисламизм и стремление к региональному доминированию Ирана.

"Ось сопротивления" ("Джебха-йе Мокавемат")

Создание и финансирование этого спонсируемого Тегераном неофициального регионального альянса стало главным геополитическим достижением Хаменеи. Иран использовал стратегию прокси-войн, в том числе развернув сеть лояльных военизированных группировок (в основном шиитских) для борьбы с США и Израилем без собственного прямого участия. Его бывшими и нынешними союзниками стали:

  • Шиитская радикальная группировка "Хезболла", признанная террористической во многих странах мира, – ключевой и наиболее мощный элемент оси, созданный при поддержке Ирана.
  • Йеменские хуситы (группировка "Ансар Алла") – радикальное исламистское движение, снабжавшееся иранскими беспилотниками и баллистическими ракетами для нападения на Израиль, дестабилизации Саудовской Аравии и блокады судоходства в Красном море.
  • Палестинские радикалы (террористические группировки ХАМАС, "Исламский джихад" и так далее). Несмотря на то, что они сунниты, а не шииты, они получали массивную финансовую и военную помощь от Тегерана
  • Бывший режим Башара Асада в Сирии
  • Разные входящие в правительство и полупартизанские шиитские группировки Ирака вроде "Хашд аш-Шааби", которые позволили Ирану создать сквозной сухопутный коридор до Средиземного моря.

Ядерная программа Ирана

Али Хаменеи позиционировал ядерную программу страны как символ суверенитета и технологической независимости Ирана от Запада. В начале 2000-х годов он издал знаменитую фетву (религиозный указ), запрещающую создание и использование ядерного оружия как противоречащего исламу (харам). Она активно использовалась дипломатами как доказательство "мирного атома" Ирана.

Однако одновременно Хаменеи одобрял постоянное повышение уровня обогащения имеющихся запасов урана – до уровня создания ядерного оружия. Его целью было достижение Ираном состояния, когда страна была бы способна собрать атомную бомбу за несколько недель.

С его гибелью в феврале 2026 года легитимность этой фетвы оказалась под вопросом, вызвав острую дискуссию о пересмотре ядерной доктрины Ирана.

Баннер с изображением иранских ученых-ядерщиков, убитых в результате покушений, центрифуг, а также с надписью на фарси "Наука — это сила", на площади Энгелаб в Тегеране. 29 августа 2025 года
Баннер с изображением иранских ученых-ядерщиков, убитых в результате покушений, центрифуг, а также с надписью на фарси "Наука — это сила", на площади Энгелаб в Тегеране. 29 августа 2025 года

Вечное противостояние с США

Для Али Хаменеи США всегда являлись "Большим Сатаной" и главным экзистенциальным врагом Исламской республики. Возможно, он искренне верил, что конечная цель Вашингтона – не изменение внутренней и внешней политики Тегерана, а полное уничтожение исламского строя и смена режима. В качестве примера он часто приводил Муаммара Каддафи, который отказался от ядерной программы под давлением Запада и в итоге был свергнут.

В 2015 году Хаменеи неохотно одобрил Ядерную сделку (СВПД), однако после выхода из нее США в 2018 году занял максимально жесткую позицию, запретив прямые переговоры с Вашингтоном и отвечая эскалацией на санкционное давление.

Экзистенциальное противостояние с Израилем и антисемитизм

Израиль в риторике Али Хаменеи именовался исключительно "Малым Сатаной" и "раковой опухолью" Ближнего Востока, "кровавым сионистским режимом", который должен быть стерт с с лица Земли. Отрицание права Израиля на существование стало фундаментом внешней политики Ирана, который полностью отвергал концепцию "двух государств для двух народов".

Хаменеи регулярно транслировал антисемитские нарративы, поддерживал отрицание Холокоста и заявлял, что мировая политика и экономика находятся под тайным контролем "еврейских заговорщиков". Его борьба с Израилем велась чужими руками ("Осью сопротивления"), но в итоге переросла в прямое военное столкновение Ирана с Израилем и США.

Один из частых антиизраильских митингов в Тегеране. 2 октября 2024 года
Один из частых антиизраильских митингов в Тегеране. 2 октября 2024 года

Кто из Москвы приехал в Тегеран на похороны

На похороны бывшего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеран приехали официальные делегации из более чем 100 стран мира, включая 8 глав государств и 12 спикеров парламентов. Международный день прощания для иностранных гостей был назначен на 3 июля.

Одной из первых в Тегеран для участия в траурных мероприятиях прибыла российская делегация. В ее состав вошли зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (глава делегации), Сергей Цивилев (министр энергетики), Алексей Дедов (чрезвычайный и полномочный посол России в Иране), а также представители Русской православной церкви и высшего мусульманского духовенства России.

Также церемонию посетили, в том числе, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Представители Москвы на траурной церемонии всячески чествовали покойного Али Хаменеи и подчеркивали глубокий характер "стратегического союзничества" между Москвой и Тегераном, который за последние годы перерос в "полноценное геополитическое партнерство".

Медведев охарактеризовал гибель Хаменеи как "мученическую смерть", передал официальные соболезнования от Владимира Путина и сделал ряд жестких заявлений, резко направленных против США. Также зампред Совбеза России заявил, например, что "Ормузский пролив стал для Тегерана оружием, сопоставимым по силе с ядерным, а в качестве "термоядерного оружия" в запасе у Исламской Республики есть контроль над Баб-эль-Мандебским проливом".

При этом, как напоминает ВВС, будучи в свое время на посту президента России, Медведев поддержал международные санкции против Ирана и запрещал поставки ракет С-300 в страну, а также запретил поддержку иранской ядерной программы.

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