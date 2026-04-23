Слабость, долг или хитрый план Ирана? Хуситы ведут свою игру

Контролирующая большую часть Йемена группировка "Ансар Алла", более известная как хуситы, впервые с начала войны США и Израиля против Ирана перешла от выжидательной тактики к боевым действиям и угрозам глобального масштаба. Пока что никаких радикальных шагов группировка не предприняла – но в любой момент все может измениться. Почему хуситы, считающиеся первой ударной силой так называемой "иранской оси сопротивления", начали действовать только сейчас – и не заключалась ли как раз в этом хитрая стратегия Тегерана?

19 апреля йеменские хуситы заявили, что готовы полностью перекрыть для международного судоходства стратегический Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп "не прекратит все действия, препятствующие миру". Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи.

"Если мы примем решение, то все человечество и даже все джинны подземного мира окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу и идущим у него в хвосте странам лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и нашей страны", – передает слова аль-Эззи катарский телеканал "Аль-Джазира".

Через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Аденский заливом Индийского океана с Красным морем и далее с Суэцким каналом, проходит около 12 процентов всей мировой морской торговли нефтью и около 8 процентов торговли сжиженным природным газом.

Это заявление последовало за новой эскалацией риторики президента США в отношении Ирана и ввиду отсутствия прогресса в мирных переговорах, и потому рассматривается как рычаг давления на администрацию Трампа – возможно, по просьбе из Тегерана. Эксперты в случае реализации этой угрозы хуситов прогнозируют скачок мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель.

Ранее, 28 марта, после месяца словесных угроз, хуситы официально вступили в войну на стороне Ирана, запустив несколько баллистических ракет по "чувствительным военным объектам" на юге Израиля (в частности, в районе Эйлата). Это стало первым нападением группировки "Ансар Алла" на Израиль после перемирия, достигнутого в октябре 2025 года.

Сейчас йеменские хуситы обозначили три условия, при которых они усилят эскалацию:

Продолжение ударов США и Израиля по Ирану и его "оси сопротивления";

Присоединение к военной коалиции США и Израиля новых союзников – а прежде всего арабских монархий Персидского залива, с которым "Ансар Алла" много лет ведет то затухающую, то вновь вспыхивающую войну;

Использование Красного моря для проведения враждебных операций против Ирана.

На фоне войны с Ираном хуситы активизировали в самом Йемене вербовку добровольцев, используя лозунги "защиты Палестины" и "солидарности с Тегераном". В Сане и других подконтрольных им регионах периодически проходят массовые демонстрации в поддержку Ирана.

"Ансар Алла", назвавшая "великой победой" режим краткосрочного прекращения огня между США и Ираном, о котором было объявлено 7 апреля, все равно подчеркивает, что даже при заключении долгосрочного перемирия между Вашингтоном и Тегераном не прекратит атаковать Израиль, пока он продолжает бомбардировки Ливана и других членов "оси сопротивления".

При этом гуманитарная ситуация внутри самого Йемена быстро ухудшается. По оценкам ООН на март 2026 года, более 22 миллионов человек в стране нуждаются в помощи, а уровень нехватки продовольствия достиг критических отметок. Возможно, с этим фактором (это одна из версий) связана и запоздалая реакция руководства хуситов на начало боевых действий в регионе.

"Ансар Алла", военизированная группировка шиитов-зейдитов, исторически имеющая военно-политическую и финансовую поддержку со стороны Ирана и ранее уже выдержавшая годы войны с вяло выступавшей против нее арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, всегда клялась защищать своих иранских покровителей в случае нападения на них. Вся идеология и мотивы хуситов отражены в лозунге на их официальном флаге: "Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа исламу!".

Поэтому, когда Израиль и США атаковали Исламскую Республику Иран в феврале, многие ожидали, что хуситы немедленно вступят в бой. Однако вместо этого, как отмечают многие эксперты, хуситы стали выжидать. Такая нерешительность может свидетельствовать о сильном ослаблении группировки в результате 55-дневных воздушных ударов ВВС США и Израиля в прошлом году. И о том, что лидеры "Ансар Алла" сегодня тщательно высчитывают, сколько ракет и других боеприпасов из своего весьма сократившегося арсенала они могут позволить себе потратить на новую войну.

"Цепочка поставок вооружений из Ирана и других мест в Йемен нарушена, контрабандные маршруты перекрыты американскими и саудовскими войсками, и для некоторых моделей их ракет требуется только импортное топливо, которого им получить теперь неоткуда. Они не выказывали осмотрительности и терпения, они просто решали, стоит ли тратить последние запасы, которые потом не смогут пополнить", – говорит в интервью изданию The New York Times работающая на Западе йеменский аналитик Фатима Або Аласрар. "То, как они действовали, было в равной степени вопросами и имиджа, и стратегии. Они должны были начать воевать, потому что в ином случае они оказались бы опозорены. Это не просто услуга, или уступка Ирану – это попытка сохранить собственное лицо", – отмечает она.

Впервые весь мир узнал о существовании хуситов около 20 лет назад, в 2004 году, когда "Ансар Алла" подняла вооруженное восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над многими территориями страны. Хуситы, называющиеся так по имени основателя и бывшего руководителя группировки "Ансар Алла" Хусейна аль-Хуси, убитого правительственной йеменской армией в том же 2004 году, потом участвовали в йеменской революции 2011 года, ставшей частью "арабской весны". В результате ее ушел в отставку долго правивший страной президент-диктатор Али Абдалла Салех (которого в 2017 году хуситы поймали и тоже убили).

Сами хуситы заявляют, что своей главной целью внутри Йемена ставят возрождение зейдизма – ветви шиизма – как основополагающей религиозной доктрины, а также возвращение страны к временам имамата, павшего в начале 60-х годов в результате очередной революции, и построение некоего "обновленного теократического патриархального государства".

С конца 2014 года, после захвата ими столицы Саны (когда международно-признанное правительство бежало в южный йеменский порт Аден), хуситы контролируют большую часть Йемена и принадлежащие ему части побережья Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В Сане хуситы создали свой Революционный совет (или Политсовет), ставший де-факто правительством Йемена.

Легитимность их власти над Йеменом никогда не была признана ООН и другими основными международными организациями. "Ансар Алла" считается террористической группировкой в Саудовской Аравии, ОАЭ и в большинстве других государств арабского мира, а США вообще классифицируют хуситов как глобальных террористов особого значения.

Окончательно мировую известность они получили после нападения на Израиль 7 октября 2023 года палестинской радикальной группировки ХАМАС – признанной террористической организацией в США, ЕС и многих других странах, но самими хуситами называемой "нашим братским соратником". Начавшаяся в секторе Газа война стала поводом для открытия группировкой "Ансар Алла" боевых действий против Израиля, а потом и против его западных союзников. С конца 2023 года хуситы обстреливали Израиль дронами и ракетами, а также сильно вредили мировой торговле, атакуя с воздуха большинство судов в Красном море.

Примечательно, что еще в 2018 году Революционный совет "Ансар Алла" обратился с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину. А в октябре 2024 года стало известно, что Россия предоставляла хуситам данные со своих космических спутников, которые использовались ими потом для ударов по судам в Красном море. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, в том числе в двух министерствах обороны стран Европы. Военная информация, по словам одного из собеседников издания, передавалась хуситам Кремлем через находящихся в Йемене офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По данным международных страховых компаний, работающих в области морских грузоперевозок, с осени 2023 года и по осень 2025 года хуситы совершили в общей сложности более 140 нападений с помощью дронов и ракет на суда в Красном море и Аденском заливе.

Очевидно, самую дерзкую операцию они провели в ноябре 2023 года, когда, высадившись с вертолета на борт, захватили сухогруз Galaxy Leader и отвели его в йеменский порт, где долго держали экипаж этого судна в плену. В августе 2024 атака хуситов на греческий нефтяной танкер MV Delta Sounion, перевозивший примерно миллион баррелей сырой нефти, могла закончиться страшной экологической катастрофой, поскольку судно горело несколько недель. В итоге танкер при помощи военных разных стран отбуксировали в безопасное место.

В результате действия "Ансар Алла", несмотря на прямую военно-воздушную операцию США и Израиля против нее, продлившуюся несколько месяцев, до подписания временного перемирия в октябре2025 года, значительно увеличили для мировых грузоперевозчиков и затраты, и риски – и еще до нынешней войны с Ираном вызвали рост цен на товары по всему миру (вероятно, по мнению некоторых аналитиков, повлиявший даже на исход многих последних выборов в Европе и США).

Если ранее международные судоходные компании на протяжении десятилетий использовали для доставки товаров из Азии в Европу привычный маршрут через Красное море и Суэцкий канал, то сейчас они все чаще из-за страха перед хуситами направляют свои грузы вокруг Африки и мыса Доброй Надежды на южной оконечности африканского континента. Это требует гораздо больше топлива и увеличивает путь на 5–6 тысяч километров, а срок доставки – чуть ли не на 2 недели.

Однако сейчас для группировки "Ансар Алла" (столь долгое время позиционировавшей себя как "защитницу ислама и прав мусульман всего мира" и чуть ли не главную силу в так называемой "оси сопротивления" Ирана, и на словах навсегда связавшую свою судьбу с его судьбой) проявленная ею нерешительность, длившая более месяца, несет репутационные риски.

По этой причине лидеры хуситов представляют свое решение вмешаться наконец в войну США и Израиля с Ираном как тяжелую моральную и стратегическую необходимость. В телеинтервью "Аль-Джазире" Мохаммед аль-Бухайти, один из высокопоставленных деятелей хуситов, назвал это "идеологическим долгом". "То, что делает Йемен – это долг прежде всего перед йеменцами, и это наш долг перед всеми мусульманами", – сказал он.

На решения "Ансар Алла" также очень влияют и внутренние расчеты. Хуситы годами укрепляли свою власть на севере и в центре Йемена. Еще одно полномасштабное военное столкновение грозит спровоцировать новые тяжелейшие удары США и Израиля по их руководству и по инфраструктуре. А это наверняка подстегнет к действию все другие конкурирующие с ними местные вооруженные группировки – ведь в Йемене собственная гражданская война с перерывами продолжается уже около 15 лет.

Но некоторые аналитики придерживаются и иного мнения – что группировка "Ансар Алла" специально, согласно указаниям из Тегерана, до последнего старалась не привлекать к себе внимания США и Израиля, чтобы выступить на сцену на позднем этапе войны. И сыграть роль не столько еще одной непосредственной ударной силы Ирана, сколько "последнего туза в рукаве", оружия сдерживания и скрытой тяжелой угрозы – о которой все осведомлены и которой все опасаются.

Если хуситы исполнят свои обещания и перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, даже хотя бы отчасти, в то время, когда практически еще перекрыт и Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, это может окончательно отправить все мировое судоходство и морскую торговлю в нокаут – что немедленно скажется почти на всех государствах мира.

Привлекая вновь к себе сегодня международное внимание, группировка "Ансар Алла" также и напоминают всем йеменцам, что по-прежнему твердо контролирует ситуацию – и показывает, что все еще остается реальной силой, с которой вынуждены считаться не только региональные, но и многие мировые державы.