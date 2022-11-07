Бывший президент России и нынешний председатель "Единой России" Дмитрий Медведев давно радует подписчиков оригинальными постами в соцсетях. Правда, в последние недели его послания стали однообразными и начали приедаться. Но в пятницу 4 ноября, в День народного единства, Медведев смог переломить эту тенденцию и поразить читателей таким искромётным поздравлением с праздником, что русскоязычный интернет не может перестать обсуждать его уже несколько дней.

Дмитрий Медведев

ПОЧЕМУ НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

Ответы на простые вопросы

в День народного единства

За что мы воюем? Россия – огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю.

Кто воюет против нас? Мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества.

Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной. У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь.

Где наши прежние друзья? От нас отказались некоторые испугавшиеся партнёры – и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели.

Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики – пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище.

Почему мы долго молчали? Мы были слабы и опустошены безвременьем. А сейчас мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром. Многие страны давно не верят их бредням, но пока боятся их. Скоро и они проснутся окончательно. И когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребёт под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов.

В чём наше оружие? Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь.

Его оружие – затейливая ложь.

А наше оружие – Правда.

Именно поэтому наше дело правое.

Именно поэтому победа будет за нами!

С Праздником!

Николай Травкин

84 года жизни положил Александр Андреевич Проханов на то, чтобы люди читали его тексты и охеревали: "батюшки-светы, да как же он с таким наполнением головы в настоящем времени пребывает?!"…

А, вот, Дмитрий Анатольевич Медведев достиг всего этого уже к 57 годкам.

Владимир Гуриев

володя: я никогда не буду скучать по демонстрациям на седьмое ноября, ничего хуже быть не может.

мироздание: так, секунду, не уходи никуда. а, вот, нашло:

«Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь.

Его оружие – затейливая ложь.

А наше оружие – Правда.»

каждый раз, когда читаю дмитрия анатольевича медведева, думаю, что лучше уже нельзя, но всегда оказывается, что можно.

но это, кажется, новая высота; дальше только распад синтаксиса.

Александр Рыклин

Дмитрий Медведев - «У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель — погибель»...

Ах, ты, Господи... Вот, я что-то не уверен, что его можно будет в таком состоянии сажать на скамью подсудимых... Он же вот-вот начнет пену пускать и в падучей биться... Сначала, конечно, придется подлечить...

Больше всего читателей поразили отсылки к восточной мистике

Лариса Солодухина

Мне казалось, что в области слов после 2402 меня уже нельзя удивить, ни гойдой, ни кузьмичами, ни красовским...

«Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис." (с)Д.А.Медведев.

Наконец-то раскрыта цель сво - остановить иблиса.

Они старика Хоттабыча прочитали что-ли? Слушаю и повинуюсь, Волька ибн Алеша... Это голос царя джинов Джир-джиса из потомков Иблиса...

Алиса Зюс

Придите инкубы и суккубы - Аим, Оробас, Вапула, Кимейес, Ами, Флаурос, Балам, Аллосес, Саллос, Увалл, Хаагенти, Фенекс, Столас, Халфас, Фокалор, Вине, Бифронс, Самигина, Заган, Ориакс, Волак, Гремори, Декарабиа, Амдусиас, Андрас, Андреалфус, Осе, Форас, Фурфур, Мархосиас, Малфас, Вепар, Сабнак, Асмодей, Гаап, Шакс, Кроссел, Фуркас, Мурмур, Каим, Раум, Моракс, Ипос, Наберус, Гласеа-Лаболас, Зепар, Булет, Ситри, Пеймон, Белиал, Буне, Форнеус, Ронове, Берит, Астарот, Баал, Агарес, Марбас, Пруфлас, Аамон, Барбатос, Буер, Гасион, Ботис, Базин, Пурсон, Элигор, Лоре, Валефар!

Узрите Димона!

Поскольку текст очевидно эзотерический, наиболее продвинутые читатели пытаются понять его скрытый смысл, всматриваясь в подаваемые Медведевым тайные знаки.

Сергей Абашин

А какая у вас версия, почему в этом нашумевшем тексте "Сатана и Люцифер" с уважением с большой буквы, а "иблис" с маленькой, без уважения? Это какой-то знак?

PS. И нет, это не случайная небрежность. В остальном тексте, почти на целую страницу, все многочисленные прописные буквы стоят на своих местах, исключением является только этот "иблис"

Иван Яковина

Думаю, Д.Медведев дело говорит.

Реально же идет война против Сил Тьмы, мечтающих уничтожить все живое.

Только вот есть небольшой нюанс: как нас учит философия А.Габышева, демоном нижнего мира является лично В.Путин. (Не человеком, одержимым демоном, а именно демоном - существом из темного нижнего мира с четырьмя пространственными измерениями).

Собственно, А.Габышев и направлялся в Москву для совершения там некоего обряда по изгнанию В.Путина туда, откуда он явился. Шаман еще в 2019 году предупреждал, что в случае неуспеха его похода В.Путин в своей ненависти ко всему живому в этом мире попытается его уничтожить. И уничтожит, если его не остановить.

Поэтому сегодняшнее заявление Д.Медведева, как и старые (но не устаревшие) слова А.Габышева, – предельно точны по своей сути. Но для их адекватного прочтения надо принять, что воплощением Сил Тьмы является непосредственно В.Путин. И тогда паззл сложится, все встанет на свои места.

Я порой думаю, что несчастная порабощенная душа Д.Медведева пытается передавать нам послания о положении вещей в Кремле, маскируя их под пьяно-угарный телеграм-бред. В сущности, это отчаянные и зловещие предупреждения, призывы остановить демона.

Алексей Рощин

Что касается сегодняшнего "заявления Медведева" - пора бы уже признать, что так называемый "блог Медведева" ни к какому реальному экс-президенту РФ отношения не имеет. Более того - почти уверен, что это такая форма издевательства, возможно, даже самого "друга Вольдемара" над своим незадачливым "преемником". Сам Медвед не то что ничего не пишет - он даже пароля от "своего аккаунта" наверняка не знает.

Над старым алканавтом глумятся, выставив чуть ли не главным некрофилом и "ястребом" в России (и пугалом для всего остального мира), скорее всего, за его неосторожные слова "Свобода лучше, чем несвобода" и прочее в том же духе. Кроме того, он ведь в бытность "фанерным президентом" активно заставлял всех чиновников заводить себе аккаунты в соцсетях, чтобы регулярно писали там посты с отчетами о своей проделанной работе. Я помню, как все замшелые чинуши (как правило, не знающие даже, с какой кнопки в интернет входить) тихо матерились на неуемного "местоблюстителя", заставляющего их, солидных людей, заниматься всяким непотребством на потеху плебса. Блоги какие-то заводить... Кряхтели, но делали (хотя сами, конечно, не писали в них ни строчки, сразу же сваливая мороку на референтов).

И вот теперь Система, проходящая волну за волной "упрощение" по направлению от компьютера до бухгалтерских счетов, мстит тому, кто ее заставлял. Хотел, чтоб у всех были блоги?! Хорошо, У ТЕБЯ будет блог. Только писать туда будем мы - пусть все знают, кто главный полоумный дурак в России.

Некоторые блогеры намекают, что Медведев перед тем, как писать тексты, вводит себя в священный транс с помощью специальных веществ.

Василий Гатов

Про запасного презика скажу одно: с такими мыслями недалеко не только до "белочки", но и до пострига.

Сергей Максимишин

Медведев:

"«Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь»".

Похоже, в комплект к домику для уточки мракоборцу уже нужен домик для белочки.

Татьяна Малкина

ммм... дмитрий анатольевич медведев (а кто это?), кажется, дает понять, что радиоактивный пепел временно откладывается.

не надо было все же конфисковывать тот посольский кокаин, не надо... а то вон что вылезло из-под спуда. иблис, думаю, в шоке.

Иван Филиппов

в этот праздничный день Дмитрий Анатольевич открыл для себя волшебный мир мефедрона (ну или его Проханов покусал)

Иван Преображенский

Допился до чертиков, бывший человек Дмитрий Медведев.

В прямом смысле слова

Олег Лекманов

Иблис подкрался незаметно.

Валерий Соловей утверждает, что всё ещё серьёзнее.

Намедни Медведев призвал "остановить владыку Ада". Он бы лучше останавливал свою Светлану, которая во время оно оббегала все московские кладбища и совершала там некромантские обряды, дабы сохранить мужа во власти. Понятно, к каким силам она там взывала.

Дмитрий Анатольевич стал музой для самодеятельных поэтов.

Лев Апекушин

Три танкиста, три веселых друга –

Сатана, Иблис и Люцифер.

Валерий Дымшиц

В Ереване и в Тбилиси

Все толкуют об иблисе,

А в Москве и в Питере

Его глазами видели.

Андрей Десницкий

- отчего кумыс прокис?

- пролетал над ним иблис!

- отчего мой комп завис?

- искусил его иблис!

- до чего вы допились?

- нам является иблис!

- здравствуй, Дима, как дела?

- я теперь аятолла!

то иблисы, то шайтаны

куст ракиты над рекой

край родной, навек желанный

мой джихад всегда со мной!

Ольга Рязанова

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре

Иблисы кружатся разны,

Оживились в ноябре.

Сколько их! Куда их гонят?

Что так жалобно поют?

То ли Ленина хоронят,

То ль Мизулину [любят].

Артём Рондарев считает, что пост Медведева уже сам по себе стихи, и даже песня.

Дмитрий Анатольевич выдал образцовый текст блэк-металлической песни, длинноватый, правда, но все равно заявка на успех.

Алексей Григорьев сравнивает слова Медведева с великим иностранным литературным произведением. Уж не обвиняет ли он председателя "Единой России" в плагиате?

Последний гениальный текст Дмитрия Анатольевича Медведева с Сатаной и иблисом крайне напоминает текст завещания аятоллы Хомейни, правда покойный не упоминал о харамных подсвинках. Завещание переведено на русский, можете легко найти.

Александра Архипова тоже ищет источники вдохновения автора в этом регионе

Прочитала поздравление Медведева по поводу Дня неродного единства. Не знаю, чьи комментарии тут будут более уместны: антрополога или нарколога.

Нарколога в пятницу вечером я вам найти не могу, а как социальный антрополог и фольклорист я могу кое-что сказать.

Эта восточная риторика выглядит полностью заимствованной из "Тысячи и одной ночи" (иблис). (По это написала сегодня ещё и Екатерина Шульман - я всегда подозревала, что в ней умер великий фольклорист). А ещё из Чингиза Айтматова (бессловесные манкурты).

Итак, у антрополога есть два, сугубо научных объяснения.

1) нейтросеть, которая пишет тексты Дмитрию Анатольевичу, ударилась в фольклористику

2) Медведев или его спичрайтер решили переплюнуть Кадырова. Решили, что они лучше будут говорить про дешайтанизацию.

Владимир Абаринов, наоборот, находит корни текст на родине.

"Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной. У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь.

...У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь".

Шикарный текст. Это Дмитрий Медведев, если кто не узнал. По случаю так называемого дня народного единства, он же день "изгнания польских интервентов из Москвы".

Помнится, тогда в прокламациях нового царя Василия Шуйского говорилось, что самозванец всех околдовал, "а как его поймали, то он и сам сказал, что он Гришка Отрепьев и на государстве учинился бесовскою помощию, и людей всех прельстил чернокнижеством". Да и царица Марфа о том же: "Он ведовством и чернокнижеством назвал себя сыном царя Ивана Васильевича, омрачением бесовским прельстил в Польше и Литве многих людей и нас самих и родственников наших устрашил смертию..."

Недалеко ушел кремлевский агитпроп. И ведь будут то же говорить, когда отец родной вдруг прикажет долго жить.

Любовь Соболь

Судя по последнему посту Медведева, он нанял Охлобыстина своим спичрайтером.

Критиков у поста нашлось очень мало, но среди них есть известные.



Екатерина Шульман считает, что произведение Медведева уступает текстам другого популярного современного автора.

В праздничном обращении блогера Медведева он или те, кто пишут в этом популярном канале, очевидно пытаются в меру своего искусства овладеть исламской образностью, с целью понравиться разом и главе Чечни, и новым иранским партнерам. Вся эта метафорика с Создателем в глубине наших сердец, надменными жрецами и повелителями тьмы, да сгниют кости их на чужбине, произрастает из восьмитомника Тысячи и одной ночи в переводе Михаила Салье, Государственное издательство художественной литературы, 1958 г. Не знаю, насколько эта любительская ориенталистика найдет отклик в душах поставщиков дронов Шахед 136, но, мне кажется, у блогера Kadyrov_95 выходит органичней. Впрочем, у него и подписчиков побольше.



профессиональный писатель Денис Драгунский разбирает медведевские ошибки со своей писательской башни из слоновой кости.

ИБЛИС И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Мне кажется, что (теперь уже) знаменитый текст о "владыках Ада" и прислуживающих им прогнивших подсвинках - не удался прежде всего как факт пропаганды.

Почему? Постараюсь объяснить.

В 1837 году в России вышел перевод "Путешествия вокруг света", знаменитого мореплавателя и ученого Жюля Дюмон-Дюрвиля. В предисловии великий русский критик Белинский писал:

"Путешествие Дюмон-Дюрвиля` есть книга народная, для всех доступная, способная удовлетворить и самого привязчивого, глубоко ученого человека, и простолюдина, ничего не знающего".

Тут же получилось совсем наоборот. Образованные люди будут смеяться (они уже смеются) - а те, кого наш критик-демократ именовал "простолюдинами" - просто ничего не поймут, не продерутся сквозь дебри метафор.

Так что вот.

Немногочисленным критикам убедительно отвечает Сергей Шмидт.

Вы можете, сколько угодно издеваться над Дмитрием Анатольевичем, но факт остается фактом - читают и цитируют его, а не вас.

Телеграм-канал Moscow Calling предлагает выбрать, кто вы сегодня, из списка медведевских перлов. Почему-то в списке нет иблиса.

Александр Амзин

Дмитрий Анатольевич зажег танцпол, конечно. Но я вам так скажу — прежде чем победить Сатану снаружи, надо победить его изнутри.

У него и на посту президента это не получилось, что уж теперь говорить.

Кирилл Шулика

Про Медведева я уже писал, но не утихает уже два дня.

Короче, я практически уверен, что он таким был всегда. И ровно поэтому он стал преемником, а потом уступил место. Уступить ему в какой-то степени было в радость, потому что ему было тяжело быть в образе, построенном окружением, Тимаковой и т.д. Тогда нужно было играть либерала. Потом он был премьером, а должность вроде и высокая, но довольно в узких рамках, просто таковы политические традиции, неписанные правила. Сейчас же он, наконец, стал самим собой, для него это невероятное облегчение. И даже если он пишет не сам, тексты есть непростые, он их редактирует, что видно по последнему тексту, его явно писали два разных человека. Я, как человек, работающий с текстами, это увидел буквально сразу. И еще вижу, что образ Медведева абсолютно совпадает с написанным.

Алексей Федяров

Прошёл день и ни слова не передал нам из услышанного в сердце своём блогер Д.Медведев.

Волнуюсь. Как там пацаны?

Сатана после праздника отошёл ли?

Говорят, с Грефом видели у польского посольства ночью. Сначала хотели снова освободить страну от поляков, потом просили политического убежища.

Люцифер всё так же у Волочковой на выходных?

Иблис, по слухам, с Киркоровым в Дубай улетел, в курсе ли Дмитрий Анатольевич этой небезопасной для повелителя тьмы дружбы?