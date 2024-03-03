"Идиофон" и другие альбомы 2023 года. Версия Артемия Троицкого

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В 316-м выпуске подкаста "Музыка на Свободе" Артемий Троицкий рекомендует лучшие альбомы минувшего года

У нас тут не "Оскар" и не (тем более скучнейшая премия) "Грэмми", а свободный европейский подкаст. Тем не менее раз в году, как правило, в марте, я подвожу итоги года ушедшего и называю лучшие, на мой взгляд, музыкальные работы за отчётный период. Призы, конечно, не раздаю, церемоний не устраиваю и всячески подчёркиваю исключительную субъективность своего выбора.

В этом году подборка получилась весьма экзотическая. Не только постылый мейнстрим, но и "умеренная" музыкальная альтернатива в 2023-м ничем особо не порадовали. Из пятёрки лучших альбомов только один иногда фигурировал в различных итоговых “best of” критиков и музыкальных изданий. Но я не жалуюсь – тем интереснее было мне раскапывать замечательные неоцененные диковины.

Abraxas – новый, созданный в 2022 году дуэт необычного формата: уругвайская (в последние годы живёт в Лондоне) электрогитаристка Каролина Фаруоло, в прошлом участница очень симпатичной девичьей группы Los Bitchos, и американец из Сиэтла Дэнни Ли Блэкуэлл, более известный под сценическим псевдонимом Night Beats. Девушка играет, мужчина поёт. Если придумывать категорию лауреатства, то я бы обозначил её как "Терапевтический альбом года". Это чистейшая, невероятно "оттяжная" психоделика с элементами латинской кумбии, карибского реггей и калифорнийского сёрфа. В наше, как говорится, нелёгкое время, пришибленное плохими новостями и фрустрациями, эта музыка работает лучше любого антидепрессанта. Первый (надеюсь, из многих грядущих) альбом дуэта называется Monte Carlo. И из него – песня Sunrise state (of mind) – “В состоянии восхода (Солнца)”.

Следующий альбом – из Франции, где в последнее время вообще много всего интересного творится в музыкальной жизни. Называется пластинка L’Idiophone (полагаю, игра слов), и записал её парижанин Эмиль Сорнен, выступающий под ником Forever Pavot. Это далеко не первая его работа: дебютировал Сорнен в 2014 году и с тех пор выпустил ещё четыре лонг-плея, в том числе один саундтрек. Стилистика музыканта эклектична: от энергичной инструментальной киномузыки (например, короткая пьеса “Глаз в замке”) до электронной "новой волны" и сюрреалистических поп-песен вроде “Идиофона Средневековья”. Свежая, неожиданная и очень европейская по духу музыка. Буду следить за Маком Навсегда.

И вновь Сиэтл, штат Вашингтон. Здесь живёт и творит трио Diminished Men в составе гитариста Стива Шмитта, бас-гитариста Саймона Хеннемана и барабанщика Дэйва Абрамсона. Группа не очень молодая (первый альбом вышел в 2005 году), играет инструментальный построк с изрядной долей импровизации и шумовыми эффектами. Damage Mecanique – их восьмой альбом, первый после 6-летнего перерыва, и абсолютно блестящий притом! Рутина серьёзного экспериментального рока здесь смело мутировала в направлении научно-фантастических саундтреков (как в пьесе “Тремор в хребте”) или даже шпионских нуар-пейзажей (“Эти пять агентов”). Это сочетание неблагозвучного авангарда и китчевого постмодерна встречается крайне редко, и Уменьшенным Мужчинам оно удалось на славу!

Я давно заметил, что австрийскую музыку нередко отличает какой-то странноватый декадентский выверт. Это трудно сформулировать, но сравните современников и "одностильников" Modern Talking и Falco – и почувствуйте разницу… Про Voodoo Jürgens я ничего не читал, не слышал, первые два альбома пропустил, да и этот, Wie die noch jung wor, купил в берлинском магазине чисто по наитию – соблазнившись интересным оформлением. А оказался шедевр. Вуду Юргенс – псевдоним венского обитателя Давида Оллерера, явно намекающий на Удо Юргенса – главного австрийского попсовика 60–70х годов, победителя конкурса Евровидения в 1966 году. Вас ист дас? Тёмное центральноевропейское кабаре. И если песни вроде Halber Preis (“Полцены”) ещё можно сравнить, скажем, с разухабистым Томом Уэйтсом (плюс цыганщина), то Beses End – это нечто совсем жуткое и непонятное. Никогда я особо не любил ни Моцарта, ни (тем более) композиторов венской школы, так что буду считать 40-летнего "Вуду Юргенса" своим музыкальным австрийцем номер один.

Ну и, наконец, единственная "звезда", точнее, легендарный и культовый персонаж в нашем хит-параде. Джон Кейл! Сооснователь мифологических Velvet Underground и ещё много-много чего. Выпустил в начале 2023 года свой семнадцатый сольный и первый за 11 лет альбом Mercy (“Милость”). Абсолютно монументальное творение, связавшее воедино рок, академическую классику, электронный ambient и религиозные песнопения. Около десятка приглашённых солистов самого разного толка. В "Музыке на Свободе" уже звучала “История крови” с Weyes Blood; а теперь послушаем “Бесконечные дни”, которую великий 81-летний валлиец записал с американской инди-группой Animal Collective. Но солирует всё равно он.

Плейлист "Музыки на Свободе" №316

1. Molly Lewis (Australia/USA). Miracle fruit. LP MIRAGE (Jagjaguwar)

2. Monsieur Doumani (Cyprus). Nychtopapparos. LP PISSOURIN (Glitterbeat)

3. Vilma Jää (Finland). Miina. LP KOSTO (Jäähile)

4. Meridian Brothers/Conjunto Media Luna (Colombia). Pensando en mi morena. LP PAZ EN LA TERRA (Bongo Joe)

5. ShiShi (Lithuania). Sushi Express. LP NEARLY HAPPILY EVER AFTER (State 51)

6. Abraxas (Uruguay/USA/UK). Sunrise state (of mind). LP MONTE CARLO (Suicide Squeeze)

7. Forever Pavot (France). Un oeil dans la serrure. LP L’IDIOPHONE (Born Bad)

8. Forever Pavot (France). L’Idiophone du Moyen-Age. LP Ibid

9. Diminished Men (USA). Axial tremors. LP DAMAGE MECHANIQUE (2182)

10. Diminished Men (USA). The five agents. LP Ibid

11. Voodoo Jürgens (Austria). Halber preis. LP WIE DIE NOCH JUNG WOR (Lotterlabel)

12. Voodoo Jürgens (Austria). Beses end. LP Ibid

13. John Cale ft Animal Collective (UK/USA). Everlasting days. LP MERCY (Double Six/Domino)