Американец в Берлине. Артемий Троицкий – об Антоне Ньюкомбе

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнер 312-го выпуска подкаста "Музыка на Свободе" – Антон Ньюкомб. Артемий Троицкий продолжает рассказ об американском музыканте, в последние годы работающем в Европе.

Антон Ньюкомб родился в самом конце (29/08) легендарного "лета любви" 1967 года. Шестидесятник по рождению, он остался вечным шестидесятником и по жизни. Чем мне очень симпатичен. Свою главную рок-группу The Brian Jonestown Massacre он основал в Сан-Франциско в 1990 году. Играла она мелодичный гитарный психоделический рок с заметным ретро-уклоном и славилась остроумными текстами, часто на социально-политические темы. Впрочем, повторяться не буду – Ньюкомб и BJTM образца девяностых, нулевых и начала десятых годов уже были героями центрального разворота "Музыки на Свободе". А сейчас мы продолжим их историю.

В 2013 году Ньюкомб окончательно распустил американский состав BJTM и релоцировался в Европу, где обосновался в максимально космополитичном и динамичном Берлине. Первым (а вообще четырнадцатым в дискографии) полноценно – и технически, и стилистически – европейским альбомом в карьере Антона Ньюкомба стал вышедший в апреле 2015 года Musique du film imaginée. И это действительно, без дураков, полноценная киномузыка – чувственная и атмосферичная. Тут же её сравнили с саундтреками Трюффо и Годара – да, довольно похоже! Песен на альбоме всего две: одну поёт Азия Ардженто, дочь знаменитого хоррор-режиссёра Дарио Ардженто, а "Филадельфийскую историю" – французская певица Соко.

Вообще, Антон Ньюкомб – довольно редкий типаж среди артистов: он в одинаковой степени и музыкант, и меломан. Уже в название его группы вплетено имя покойного культового гитариста Rolling Stones Брайана Джонса. Масса отсылок к любимым артистам содержится в названиях песен и альбомов: чего стоит, например, My Bloody Underground – альбом-посвящение группам My Bloody Valentine и Velvet Underground… Причём злостная меломания проявляется не только в названиях, но и, в первую очередь, в музыке: трудно себе представить более эклектичного автора, чем Ньюкомб. После "франко-киношного" альбома он записывает "Пирамиду Третьего мира" (2016) – мудрёный психоделический концепт с восточными мотивами. А следом за ним, в 2017-м – экспериментально-компьютерную работу Don’t Get Lost (2017), почти целиком инструментальную и без намёка на гитарный рок. Отсюда я выбрал вещицу с хорошим названием Resist much, obey little – "Сопротивляйся много, слушайся мало".

Базируясь и записываясь в основном в Берлине, Ньюкомб много времени проводил и во Франции – возможно, в силу эстетической привязанности к тамошней культуре. Он крепко подружился с известным нам супружеским дуэтом Les Limiñanas, а в 2019 году даже создал с ним и французской актрисой Эмманюэль Сейнье квартет L’Epée и записал в этом составе зловещий альбом Diabolique (звучал в нашем подкасте). Параллельно The Brian Jonestown Massacre активно гастролировали, раздавая молодёжи и доходягам бесплатные билеты и собирая деньги на сиротские приюты. Однажды в Австралии Ньюкомб подрался на сцене с гитаристом.

Последние два альбома группы были записаны в 2022 году в Берлине и вышли в свет с годовым интервалом. Оба – традиционно роковые по звучанию и записаны с исландским гитаристом Хаканом Адалстейнссоном и немецким барабанщиком Ури Реннертом. Альбом "Огонь не растёт на деревьях" очень напоминает ранние работы BJTM и побочной группы Ньюкомба The Dandy Warhols (опять игра слов и имён). Отсюда – песня "Ты думаешь, я шучу?".

Диск "Это будущее – ваше прошлое" (2023) стал юбилейным, 20-м в каталоге группы. Явно навеянная актуальными жуткими событиями в Европе, эта работа отчётливо антивоенная. На обложке – ракетная установка, темы песен – насилие, тоталитаризм и общая безнадёга. В музыкальном отношении это, пожалуй, самая "непроработанная" запись Антона Ньюкомба: впечатление такое, что автор жаждал поскорее высказаться, не слишком заморачиваясь по поводу игры, звучания и аранжировок. И его можно понять.

Плейлист "Музыки на Свободе" №312

1. The Clientele (UK). Dying in May. LP I AM NOT THERE ANYMORE (Merge)

2. Pom Pom Squad (USA). Cake. LP DEATH OF A CHEERLEADER (City Slang)

3. Юлий Ким (СССР/РФ). ”Разговор с батей”. LP БУКЕТ ИЗ РАЗНОТРАВЬЯ (Отделение Выход)

4. Ane Brun (Norway). Directions. LP SONGS 2013–2023 (Balloon Ranger)

5. Ibid. Hand in the fire. LP Ibid

6. Brian Jonestown Massacre (USA). Philadelphie story. LP MUSIQUE DU FILM IMAGINEE (A)

7. Ibid. Resist much, obey little. LP DON’T GET LOST (A)

8. Ibid. You think I’m joking? LP FIRE DOESN’T GROW ON TREES (A)

9. Ibid. Cross eyed gods. LP THE FUTURE IS YOUR PAST (A)

10. Audiobooks (UK). The English manipulator. LP ASTRO TOUGH (Heavenly)

11. Curtis Harding (USA). I won’t let you down. LP IF WORDS WERE FLOWERS (Anti-)

12. Charles D Hegarty (UK/USA). Body in the bag. LP THE MORE I TRAVEL (Lollipoppe Shoppe)

13. Springtime (Australia). Will to power. LP SPRINGTIME (Joyful Noise)