Песни военного времени. Артемий Троицкий – о двухлетнем рубеже

315-й выпуск подкаста Артемия Троицкого "Музыка на Свободе" выходит в эфир в конце февраля, и в нем звучат песни, связанные с нападением России на Украину и войной, продолжающейся уже 2 года.

Да, лучше бы этих песен не возникло вообще. А пели бы артисты исключительно о любви и мире, мистике и сексе, выпивке и танцах.

На худой конец, социальных проблемах, экологии и коррупции – если уж так хочется пройтись по протестной повестке… Но раз уж два года мучительно тянется эта трагическая реальность, то неизбежно пишутся и поются песни, её отражающие и осмысливающие. Сегодня, в очередную проклятую годовщину, – новая порция. На живых концертах и фестивалях украинские музыканты, как правило, отказываются делить сцену с русскими – даже антивоенно настроенными. (Были попытки.) Это их несомненное право, понять нетрудно, и без обид. Однако и я, как автор подкаста, имею право соединить репертуар двух стран, пронизанный одной темой.

Skofka – сценический псевдоним 29-летнего рэпера Владимира Самойлюка из Ровно. Он дебютировал в 2021-м, а в прошлом году получил главную национальную музыкальную премию YUNA за песню "Чути Гiмн" ("Услышь гимн"), которую посвятил своему другу Валентину Коноводову, погибшему на фронте.

Вася Обломов - популярный российский артист (Ростов/Москва) и композитор. Более двух лет он не выпускал новых песен – вероятно, был занят релокацией и обустройством за границей. Сейчас обосновался в Лос-Анджелесе. "Колыбельная" – его новейшее сочинение. Мрачнейший речитатив про мертвецки спящих сограждан ("в здоровом теле – здоровый сон"), завершающийся – в видеоклипе – высказыванием А. П.Чехова: "Говорят, что в конце концов правда восторжествует. Но это неправда".

T.Hutsuls – молодой фолк-квинтет из Коломыи с солисткой Алексой Цимбал. Дебютировали в конце 2021 года, а в прошлом году выпустили первый альбом "Гуцулы". "Рекрутская" по тексту – песня-плач: "Плачут мамы по сынам, сёстры по братьям, а девчата молодые – по кавалерам…" Но и музыкальная аранжировка, и видео переводят её в оптимистическую плоскость: надежды больше, чем кручины.

Вообще, украинский и российский песенный репертуар разительно отличаются друг от друга. Ничего мало-мальски "позитивного" с российской стороны я не слышал: даже ура-патриотическая попса пресловутого Шамана носит какой-то отчаянно-агрессивный характер ("всему миру назло" и т. п.). Преобладающее настроение – гнев и ужас от происходящего. Питерский НОМ, мастера тонкой постиронии, и те обошлись без экивоков в новой песне "Родина".

Jerry Heil, она же Яна Шимаева – поп-певица из Киева. Учится (возможно, заочно) в знаменитом музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Недавно выпустила альбом "Я_Яна" и сингл/видео с красивой песней "Мрiя" – это и "мечта" по-украински, и название самого большого в мире самолёта, построенного в Украине и повреждённого российскими бомбами.

Юрий Шевчук и ДДТ, в отличие от большинства российских протестных артистов, пока остаются дома. Они в чёрных списках, концерты давать не могут и от государственного телерадио отрезаны. Но продолжают записываться, снимают клипы и иногда выступают за границей. Новейшая песня ДДТ, обнародованная в самом конце прошлого года, – саркастические "Новости".

Послушали мы актуальный украинский рэп, фолк и поп; завершим подборку роком. Самые известные группы, "Воплi Вiдоплясова" и "Океан Ельзи", как всегда, много выступают и участвуют в общественной жизни. Появляются и совсем новые имена, например киевское трио "Квiткiс" с фронтменом Димой Войнаровичем. Существует группа с 2020 года и играет боевой панк-рок. Но "Привидения" – это, скорее, мощная шаманско-ритуальная песня-молитва.

Плейлист "Музыки на Свободе" #315

1. Xiu Xiu (USA). Dracula pilot, Moon moth. LP IGNORE GRIEF (Polyvinyl)

2. Rosalie Cunningham (UK). The war. LP TWO PIECE PUZZLE (Esoteric Antenna/Cherry Red)

Ibid. Duet. LP Ibid

3. Massilia Sound System (France). Dans l’oreillette. LP SALE CHARACTER (Manivette)

4. Marjan Vahdat (Iran). Heart of darkness. LP OUR GARDEN IS ALONE (KKV)

5. Skofka (Ukraine). Чути Гiмн

6. Вася Обломов (Russia/USA). ”Колыбельная”

7. T.Hutsuls (Ukraine). "Рекрутська”

8. HOM (Russia). ”Родина”

9. Jerry Heil (Ukraine). Mria

10. ДДТ (Russia). ”Новости”

11. Квiткiс (Ukraine). ”Привиди”

12. Keeley Forsyth (UK). Bring me water. LP LIMBS (Leaf)

13. Damir Imamovič (Bosnia). Madre mija si mi muero. LP THE WORLD AND ALL THAT IT HOLDS (Smithsonian Folkways)