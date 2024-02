Покорение Европы. Артемий Троицкий – о турецких мотивах

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнеры 314-го выпуска подкаста Артемия Троицкого "Музыка на Свободе" – турецкие музыканты, представители анатолийского рок-ренессанса.

Не сказать, чтобы во всех деталях, но кое в чём история турецкого рока напоминает советскую. И у них, и у нас движение пошло в начале шестидесятых годов с повального увлечения модной молодёжи (в Турции почти исключительно стамбульской) музыкой Beatles, Rolling Stones и им подобных. В семидесятые появились и завоевали популярность первые рок-авторы и исполнители на родном языке. Турецким Макаревичем стал Эркин Корай. Но если национальный русский рок наследовал бардовской песне, то турецкий имел отчётливый психоделический характер с османским привкусом. Называлось это anadolu rock – “анатолийский рок”. В начале восьмидесятых в Турции произошёл военный переворот, и весь этот рок-н-ролл был запрещён. Некоторые известные музыканты эмигрировали, а "западную" музыку заменили восточные мотивы в стиле диско ("Ласковый май", так сказать). Подъём жанра начался в десятые годы нынешнего века, причём впервые за все время турецкие артисты заинтересовали общеевропейскую публику – то, чего россиянам сделать пока не удалось.

Как ни странно для мусульманской страны, ключевая фигура анатолийского рок-ренессанса – женщина. Зовут Гайе Су Акиоль, родилась в Стамбуле в 1985 году. Дочь известного художника Музаффера Акиоля, она закончила университет по специальности "антропология", занималась живописью и пела в разных группах. Первый авторский сольный альбом вышел в 2014 году и назывался "Я живу с верблюдами". Хотя своей любимой группой ГСА называет Нирвану, стиль её от гранжа далёк: это в чистом виде психоделический anadolu rock в духе 60/70х, достаточно лёгкий, мелодичный и, как утверждают те, кто понимает, с отличными, часто политическими текстами. Последний, четвёртый альбом Гайе Су Акиоль – прошлогодний "Анатолийский дракон". Гастрольные туры в его поддержку прошли не только в Европе, но и в Америке.

Дуэт Jakuzi тоже добился международного признания, хотя это музыка совершенно иного толка. Ноль экзотики, за исключением турецкого языка, ноль восточного колорита. Кутай Сойоджак (вокал) и Танер Юджель (электроника, бас-гитара) исполняют качественный "восьмидесятнический" романтичный синти-поп. Вместе с 2015 года и с тех пор выпустили два успешных альбома. Я выбрал трек “Глупое упрямство” с первого из них, Fantezi Müzik (к счастью, переводить не надо).

Большинство моих знакомых турецких музыкантов страну или покинули "с концами", или живут на два дома – в Турции и Германии (Греции, Австрии…). Спасибо Эрдогану за это! Группа Altin Gün (“Золотой День”) с 2016 года базируется в Амстердаме. В ней двое турок – в том числе солистка Мерве Дасдемир – и четверо голландцев. Очень популярный сейчас коллектив, на счету которого пять альбомов и множество фестивальных выступлений. Стиль – типичнейший анатолийский рок… я бы назвал его "кальян-рок". Песня "Это пройдёт" – с последнего альбома "Любовь"(2023).

Самая необычная из нынешних (около-)турецких поп/рок сенсаций – парочка Kit Sebastian. Охарактеризовать стиль дуэта сложно, равно как и установить национальную принадлежность. Вокалистка Мерве Эрдем – турчанка; композитор-аккомпаниатор Кит Мартен – француз; живут и записываются в Англии. Музыка – очень изысканная ретросмесь: шансон, диско, лаунж, джаз, босса-нова… Melodi – их второй альбом, исполненный нескромного обаяния.

Плейлист "Музыки на Свободе"#314

1. Tanya Tagaq (Canada). Colonizer. LP TONGUES (Six Shooter)

2. Beppe Dettori & Raoul Moretti (Italy). Oro e diamante. LP ANIMAS (Undas)

3. Faten Kanaan (Syria/USA). Trenchcoat. LP AFTERPOEM (Fire)

4. Teenage Cavegirl (USA). Get off the road. LP THE BEAT FROM 20.000 GARAGES (Raving Pop Blast!)

5. Diablo & The Vampires of Fuzz (?). Troubled man. LP Ibid

6. The Thunderbeats (Russia). (Hey!) Don’t talk to me. LP Ibid

7. Gaye Su Akyol (Turkey). Sen benim magaramsin. LP ANADOLU EJDERI (Glitterbeat)

8. Jakuzi (Turkey). Aptal bir inat. LP FANTEZI MÜZIK (City Slang)

9. Altin Gün (Holland/Turkey). Su siziyor. LP ASK (Glitterbeat)

10. Kit Sebastian (France/Turkey). Melodi part 2. LP MELODI (Mr.Bongo)

11. Gnod (UK). The whip & the tongue. LP LA MORT DU SENS (Rocket)

12. Santiago Cordoba & The Bauls of Bengal (Argentina/India). Manush gache ekbar. LP DOROJA (Earthly Measures)

13. Andries Boone (Belgium). 10 am. LP T.I.M.E.L.A.P.S.E. (Trad)