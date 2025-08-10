"Идите лесом": заработал реестр электронных повесток в военкомат

Житель Тверской области, подлежащий призыву на срочную службу, получил уведомления об электронной повестке в военкомат через смс и "Госуслуги", сообщает проект "Идите лесом".

По словам юриста Артема Клыги, это первый случай направления повестки через электронный реестр Минобороны с уведомлением, отправленным на портал "Госуслуги". "Теперь мы можем точно говорить о том, что и в регионах заработал электронный реестр повесток. Причем не как в Москве, а в соответствии с требованиями законодательных поправок апреля – августа 2023 года", – сказал юрист.

По закону, повестка считается вручённой спустя семь дней после размещения в реестре. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, ему могут запретить выезд из страны, регистрацию транспорта и недвижимости, оформление загранпаспорта, получение статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого, оформление кредита.