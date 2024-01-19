IESF приостановила членство Федерации киберспорта России

Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России.

Решение было принято после рассмотрения жалобы украинской федерации киберспорта. Та отмечала, что ФКС открыла свои представительства на международно признанной территории Украины – тем самым нарушив положение об уважении суверенитета других членов международной федерации.

IESF провела онлайн-встречи с обеими сторонами, после чего приняла решение о приостановлении статуса ФКС России. При этом IESF позволила российским игрокам участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

Будет ли членство России остановлено полностью или же восстановлено, определят на собрании всех действительных членов IESF. Решение также может быть принято, если ФКС России устранит причину приостановления.

IESF напомнила, что "решительно осуждает любые войны, ненависть, политические интервенции и дискриминацию".