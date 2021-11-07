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Археология. Будущее

Гейминг 80 уровня. Эфир в 18:05

Александр Горбаченко, член правления Ассоциации развития киберспорта: станет ли киберспорт новой национальной идеей?

Победа российской команды Team Spirit на Чемпионате мира по игре Dota 2 вызвала всплеск патриотизма и интереса к киберспорту. Как растет популярность гейминга, и станут ли игры новыми соцсетями? Почему российская власть инвестирует в киберспорт и включает его в школьные и вузовские программы? Каково место гейминга в цифровой цивилизации будущего?

Гость в студии: Александр Горбаченко, член правления Ассоциации развития киберспорта. Эфир в 18:05.

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