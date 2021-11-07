Гейминг 80 уровня. Эфир в 18:05

Победа российской команды Team Spirit на Чемпионате мира по игре Dota 2 вызвала всплеск патриотизма и интереса к киберспорту. Как растет популярность гейминга, и станут ли игры новыми соцсетями? Почему российская власть инвестирует в киберспорт и включает его в школьные и вузовские программы? Каково место гейминга в цифровой цивилизации будущего?

Гость в студии: Александр Горбаченко, член правления Ассоциации развития киберспорта. Эфир в 18:05.

