"Игла политического Кощея". Блогеры о недопуске Надеждина на выборы

Центризбирком РФ отказался регистрировать кандидатуру Бориса Надеждина на президентские выборы, сославшись на большое количество недействительных подписей.

Кирилл Шулика

Такой прикол вам...

Недействительных подписей у Сергея Малинковича немного меньше, чем у Бориса Надеждина.

9 147 у Надеждина и 8 979 Малинковича.

Кто видел сбор подписей за Малинковича?

Члены команды Надеждина утверждают, что подписи отвергли на основании формальных придирок.

Андрей Нечаев

Формальное обоснование отказа наличием некачественных подписей вызывает лишь грустную улыбку. Весь мир видел десятки тысяч людей, стоявших в очередях чтобы отдать свою подпись в поддержку. Их было собрано более 200 тысяч. Почти 50 тысяч человек сделали пожертвования в пользу кандидата. Мы единственные, кто финансировал кампанию исключительно на пожертвования людей. Очевидно, что смысл закона в части сбора подписей – продемонстрировать серьезную поддержку кандидата избирателями. Нет сомнений, что она была ими оказана. Отдельный вопрос – разумность нормы закона о невозможности заменить подписи, вызывающие сомнения избиркома, другими. Мы уверены, что поданные нами подписи подлинные и отражают волю избирателей.

Увы, ЦИК все эти факты проигнорировал, занявшись крючкотворством на грани абсурда. Тысячи подписей были забракованы на основании заключения некоего графолога. Якобы даты подписей или другие сведения о подписанте внесены не его рукой. При этом сам факт подачи подписи как бы не отрицается, т.е. придирка имеет сугубо формальный характер. Из теории криминалистики известно, что для объективного заключения графолога нужно иметь хотя бы несколько рукописных текстов изучаемого лица. В данном случае в распоряжении почерковеда была лишь одна строчка. Почти 2000 подписей отклонены ЦИК при отсутствии к ним претензий. Якобы данные сборщиков были некорректно заверены нотариусом. И финал театра абсурда – передача ЦИК данных о подписантах для проверки МВД со сделанными ЦИК трагикомическими ошибками типа города Ростов на Дому или улицы Мяковского вместо Маяковского. МВД таких избирателей логично не нашел.

Остатки денег, пожертвованных на кампанию Надеждина, ушли в государственный карман, пишут оппозиционные комментаторы.

В провластных каналах при этом утверждают, что Надеждин якобы выплатил из пожертвованных денег ипотеку. В последнее время прокремлевские каналы в один голос критиковали Надеждина, и отказ в регистрации они тоже прокомментировали единодушно.

Юрий Баранчик

Время либералов ушло. Их миф растаял. Все попытки сделать из Надеждина Керенского напрасны. Графа Монте Кристо из него не выйдет. Придётся переквалифицироваться в управдомы.

Сергей Марков

Наиболее реалистичная версия отказа Надеждину в регистрации.

1. Технические ошибки в подписях есть. Всегда. У всех. Так устроено.

2. Надеждина двигали на последних этапах спецслужбы Британии. А это враги. Значит, они хотели как то Надеждина использовать. Не надо давать врагам возможности.

3. Доказывать легитимность выборов в России западным странам бесполезно, – западные правительства это враги, полные лжецы и просто политические преступники.

4. Доказывать легитимность выборов в России странам Глобального Юга нужно не юридической чистотой, а силой. Потому что они уважают силу.

5. Доказывать легитимность выборов в России жителям России – большинству вообще не нужно, так как все знают, что Путина поддерживает абсолютное большинство.

6. Исходя из этого – Надеждина регистрировать не надо. А надо всем показать силу и уверенность власти.

Среди тех, кто поддерживал Надеждина, есть разочаровавшиеся, пишет оппозиционный политик Алина Витухновская:

Вчера один из уехавших ЛОМов на полном серьёзе написал, что теперь не рассчитывает на скорое возвращение, потому что "крах, фиаско, теперь ждать нечего". На вопрос "Что случилось?" ответил — не зарегистрировали Надеждина. Ты думаешь это умные, образованные, но немного лукавые люди (а не лукавые, как правило, не поддерживают годами лешевиков). Но нет. Ни особого ума, ни объективного понимания и младенческая пугающая наивность, жуткая простота.

Это люди, которые обманули сами себя. Которые годами работали на управляемую иллюзию, думая, что вся их задача будет — выйти и проголосовать за Навального (признан экстремистом и террористом в РФ) на выборах. То есть, за двадцать лет они не поняли ни природы путинизма, ни того, что при диктатуре и эскалации полностью сменились правила. Они до сих пор живут в мире розовых пони и фонариков в ночи.

Не поняли они и разъясненного неоднократно тезиса, что Надеждин — это про демонстрацию мирного протеста и более ни про что. Мы не рассматривали выборы как реальные, а его как реального кандидата.

И вот на этой наивной среде лежит ответственность за диктатуру, потому что именно фатальные консенсусы внутри неё годами узурпировали и сливали протест. Но что с неё теперь возьмёшь?

Дураки опасны. Даже опаснее злодеев. Ибо злодей, как правило, предсказуем и вычисляем. А дурак в своей простоте непостижим.

Сложно предположить, сколько среди сторонников Надеждина таких обманувшихся: в большинстве своем оппозиционные комментаторы пишут скорее о положительных итогах надеждинской кампании.

Константин Калачев

Системный политог должен сегодня плюнуть в сторону Надеждина.

Несистемный обязан похвалить.

А я просто напомню русскую поговорку — бывает, что и палка стреляет.

Надеждин попал в поток.

Повезло!

Дунцова разбудила Надеждина, кто-то в АП, сам проснулся — уже не важно.

Главное, что он попал в поток и оживил интерес к политике.

Попасть в поток можно по-разному.

Кто-то сам нырнул, кто-то упал, кого-то бросили.

В потоке ты принадлежишь не только себе, но течению. Главное, чтобы твои цели и направление потока совпадали.

Тогда можно плыть долго и с удовольствием.

Глядя на Надеждина, вижу, что он сейчас кайфует.

Дождался своего часа.

Страшновато за него ему, но кураж и драйв есть.

И это хорошо.

Скучная политика всем поднадоела.

Имитации и декорации больше не работают.

Татьяна Малкина

Почему-то рада за Надеждина. Теперь тоже в некотором смысле невидим и свободен))

Андрей Мальгин

Думаю, больше всего рад, что всё закончилось, сам Надеждин.

Наталья Шавшукова

Помните перестроечный анекдот?

На съезд врывается мужик с автоматом и орет:

– Кто здесь Ельцин?

Все показывают пальцем на него.

Мужик снимает предохранитель и орет:

– Боря, пригнись!

Сегодня в ЦИКе что-то похожее. Про другого Борю.

Многие были изначально уверены, что до выборов Надеждина не допустят, и теперь только посмеиваются над списком оставшихся кандидатов.

Дмитрий Демушкин

То, что сегодня откажут в регистрации оппозиционеру Борису Надеждину, мало кого удивило. Все понимали что если нет глубокой многоходовочки и вселенского заговора, то будоражить общество антивоенной повесткой никто не позволит. Слишком много идей идущих в разрез с действующей линией партии было озвучено.

Лучше потерять часть имиджа сейчас, чем взрастить новую "Тихановскую". Тут побурчат недовольные о снятии с выборов и пойдут дальше по своим делам, а выборы превратятся в формальную бюрократическую процедуру. Без потрясений и неожиданностей.

Но всё больше людей в стране не верят в выборы и в рейтинги, ну с этим власти считают можно жить.

Аркадий Дубнов

Борись, не борись, – неважно, Система сбой не допустила и Борис Борисович Надеждин на выборы не побежит. Неделю назад, будучи не слишком оригинальным, я заметил, что буду удивлен, если его зарегистрируют. Ведь это бы выглядело сбоем Системы. Ну, вот, теперь все спокойненько и беспрекословненько, никакой смуты в умах и фиги в кармане.

Виталий Шубинский

Зарегистрировав Надеждина, они скомпрометировали бы его и вызвали бы очередной срач между либералами. Но предпочли подстраховаться.

Николай Травкин

В избирательном бюллютене одни тяжеловесы: действующий президент Путин, Харитонов, Слуцкий и Даванков. Борьба предстоит нешуточная. Ослик Иа сказал бы "это будет душераздирающее зрелище".

Кремль увидел, на что способна объединенная оппозиция, считает политолог Владимир Пастухов:

Выбирая между "как лучше" и "как положено", Кремль выбрал "как положено". Как в старом армянском анекдоте – лучше уже было. Собственно, мораль сей басни такова: даже мизерная координация действий раздавленной и депрессивной оппозиции способна сломать игру политической машины режима. В чем, собственно, разница сценариев в сравнении с выдвижением Собчак? – Да ни в чем. Но в прошлом оппозиция устроила настоящую корриду, проклиная Собчак как спойлера, оппортунистку и ренегатку. Кремль наслаждался зрелищем, и не было никаких проблем. А вот на этот раз что-то пошло не так, и команда Навального не стала играть роль ледокола, который взламывает единство оппозиции. В таких условиях играть дальше в "ручного антивоенного кандидата" стало слишком рискованно. Этот пример со всей очевидностью показывает, где спрятана игла политического "кощея бессмертного" России. Затрудняюсь даже представить, что здесь начнется, если договорятся, хотя бы частично, либералы, патриоты и левые.

Шансов победить у Надеждина не было в любом случае, но Путин не стерпел даже тени конкуренции, пишет Александр Баунов:

Очереди желающих за него подписаться все видели. Движение поддержки в домовых и корпоративных чатах тоже. А тут ему еще пришлось бы дать билборды и время на телевидении.

Даже если бы Путин победил такого кандидата, как и предполагал сценарий, он неизбежно победил бы его как кандидат войны кандидата мира. Такая пара образовалась автоматически. При неясных перспективах популярности войны, Путин такого не хочет. Он хочет быть и главным кандидатом войны до победы, и на всякий случай главным кандидатом мира.

К тому же проиграв Путину Надеждин мог обойти коммунистов, жириновцев или полумертвую и при этом воинственную партию Миронова. А они после начала СВО слились с Путиным в единое военно-патриотическое целое. То есть в некотором смысле он все равно обошел бы Путина. И что с этим делать, неговоря об обидах потенциально обойденных.

Поэтому впервые за четверть века у власти Путин побоялся бороться даже с символическим кандидатом от либеральных сил. Что конечно делает кго правителем с пониженной социальной легитимностью. Об ответственности после самого безответственного поступка в недавней русской истории и говорить нечего.

Блогеры продолжают спорить о том, нужно ли принимать участие в околовыборных протестах, и если да, то в какой форме. Многие поддерживают акцию "Полдень против Путина".

Дмитрий Гудков

Только давайте не забывать, что сегодня мы ничего не потеряли. Никаких надежд на регистрацию Надеждина в ЦИКе не было. Даже если теоретически по своим каким-то причинам захотят его пустить, то так, чтобы оставалось меньше времени на агитацию. Сейчас они подсобьют волну его популярности. Посмотрят и, кто знает, вдруг решат восстановить его через суд (ну, оставим этому бесконечно малую возможность).

Речь же не о Надеждине.

Речь о том, что Путин – диктатор. Вот прямо карикатурный узурпатор, который раньше боялся и не пускал на выборы Навального, а теперь боится и не пускает на выборы Надеждина.

Дальше будет бояться и не пускать на выборы кота. Потому что крыса. В углу.

Мы хотели показать, что страна захвачена – вот, показали. Второй по популярности кандидат (подставьте имя) опять заблокирован. Человеку достаточно сказать "я против войны" – и он взлетает ракетой на электоральном небосклоне.

А теперь расскажите нам про всенародную поддержку диктатора. Хотели его сделать народным кандидатом, собрали 3 млн подписей для него, а теперь все понимают, у кого подписи живые, а у кого нарисованные.

Легитимность Путина? – Да у любой табуретки легитимности больше, она хотя бы твердо стоит на четырех ногах.

Мы видели очереди за Надеждина – теперь увидим очереди против всех в полдень 17 марта. Можно просто прийти, постоять в очереди и даже не заходить на избирательный участок. Можно порвать бюллетень. Унести его с собой. Поддержать всех кандидатов, по крестику каждому (и поскорей бы уже на могилку). Главное – делегитимизировать (выговорил!) "электоральную процедуру", традиционную операцию по захвату и удержанию власти.

И Владимир Владимирович ерзает на пиках, то есть на штыках. Свой стул он выбрал давно. В отличие от табуретки он колченогий.

Другие считают, что смысла в этом немного.

Александр Хоц

Тень протеста появится в полдень.

После снятия Надеждина единственный смысл в явке на участки заключается в порче бюллетеней (рисунках и надписях).

Только это придаст акции Навального “Полдень против Путина” хоть какой-то смысл. Поэтому ждём от лидеров оппозиции именно такого призыва: не просто явиться, а оставить послание режиму.

Все другие варианты будут игрой в пользу власти. Например, “голосование за любого кроме Путина” – это голосование за войну, потому что все клетки в бюллетене (в этом смысле) ничем не отличаются.

Или вариант: прийти и посмотреть друг на друга – это способ поднять явку на незаконных “выборах” – с нулевым протестным КПД.

Короче говоря, если от Навального не прозвучит призыва портить бюллетени, сама акция (прийти и молча постоять) теряет всякий смысл.

Для борьбы с “граффити” начальство будет требовать фото бюллетеня, но это не сработает, потому что легко поставить галку, сделать снимок и после написать (нарисовать) всё, что душе угодно.

Надеюсь, что кабинки для тайного голосования будут в этот раз особенно популярными и публика не будет проскакивать в них формально.

Конечно, лучше в фарсе не участвовать совсем, но для множества людей важна иллюзия хоть какого-то “действия”, – это форма терапии. Так ребёнок лупит палкой по кусту, о который он поранился: это создаёт иллюзию “ответа”. Ну и слава богу. Чем бы дитя ни тешилось.

Игорь Эйдман

Итак, Надеждина ожидаемо сняли с выборов. Что это было вообще? Моя версия – антивоенных избирателей (это не менее 15% по опросам) разогревали, чтобы подложить под Даванкова. АП необходимо повысить интерес к выборам и явку. Для этого на них надо завести все группы избирателей, включая молодёжь и средний класс, которые традиционно на путинские выборы не ходят и хотят мира.

Надеждин не нужен АП в качестве полноценного участника представления. Для этого у Кириенко есть свой кандидат – Даванков. А вот для разогрева публики Надеждин очень даже пригодился. Он говорил о мире и разбудил антивоенных избирателей. Однако такие разговоры во время предвыборной компании для Кремля не приемлемы. Поэтому происходит замена. Надеждина (мавр сделал своё дело) удаляют с поля, а вместо него в игру вводят Даванкова, который про мир ничего не говорит, но и за войну активно не выступает. Избирателям, у которых казус Надеждина возбудил интерес к выборам, не остаётся ничего иного, кроме как голосовать за Даванкова, не за активно провоенных Харитонова и Слуцкого же.

Хотел написать, что теперь те оппозиционные ЛОМы, которые призывали поддержать Надеждина, будут топить за Даванкова. Прогуглил, оказывается – Кац уже это делает. Ждём Шульман.

За Даванкова даже не обязательно персонально агитировать, достаточно призывать голосовать за любого кандидата, кроме Путина. Голоса пришедших на выборы в ответ на такой призыв, все равно в большинстве уйдут Даванкову, а не Харитонову и Слуцкому, имеющим огромный антирейтинг в либеральной среде. Так что на Даванкова (а значит на Кириенко) будут работать, помимо своей воли, и МБХ, и ФБК, а некоторые видео-гуру, вероятно, даже вполне сознательно за хороший гонорар.

Итогом этой игры может быть рост явки процентов на 5-10 (цель АП), и второе место с неплохим результатом (до 10%) Даванкова (это личная задача Кириенко). Путин свои 75-80% все равно получит.

Грязная игра под названием "путинские выборы" продолжается. Шулеры вытаскивают новые крапленные карты из рукава.

Илья Пономарев

Не мое, но очень понравилось:

Лишившимся своего кандидата антивоенным россиянам предлагаю проголосовать за Путина.

Во-первых, его ТОЧНО не снимут.

Во-вторых, у него не плохие шансы победить.

В-третьих, у него похожая на Надеждина программа: переговоры с Киевом, референдумы на занятых территориях, помощь фронту.

И все же, если Путин до сих пор проводит "выборы", значит, ему зачем-то нужна эта игра.

Олег Пшеничный

Интересный вопрос – зачем Путину "легитимность" и изображение выборов.

Подлинную "легитимность" Путину создали Сталин с Берией (при участии Андрея Дмитриевича Сахарова), когда организовали создание атомной бомбы. Теперь Путин сидит на ядерных боеголовках и с ним вынуждены иметь дело все мировые лидеры, независимо от того, сколько процентов подписей забраковали у Надеждина.

Есть даже такой смешной вариант, что в эти выборы должны поверить генералы ФСБ и Росгвардии, но смешно.

(Легитимность в кавычках, конечно, но понятно о чем речь)

А если игра нужна Путину, то грех не попытаться ее испортить, считают многие оппозиционеры.

Дмитрий Чернышев

Бойкот – это сидеть на диване и ничего не делать. Этим россияне занимаются каждый день очень много лет. Вы довольны результатом?

Путину плевать на явку. Голосование специально продлили на три дня, чтобы можно было его фальсифицировать — да вы просто не видели, очень много народу приходило. Добавьте к этому миллионы мертвых душ на "новых территориях". Помножьте на электронное голосование. И все это в отсутствии наблюдателей и возможности хоть какого-то контроля.

А вот очереди против войны фальсифицировать невозможно. Вся страна увидела очереди за Надеждина. Весь мир увидит очереди 17 марта в 12:00. Миллионы людей придут и проголосуют против войны. И им за это ничего не будет.

Весь карточный домик Путина держится на иллюзии его общенациональной поддержки. Ее отсутствие покажет всем – и чиновникам, и военным, и обывателям, что король – голый. А значит резко вырастет вероятность и заговора в верхах и бунта на фронтах и всенародного восстания.

Именно это быстрее всего закончит войну.