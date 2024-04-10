Игорь Стрелков из СИЗО просит послать его на войну в Украине

Бывший лидер донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин), осуждённый за призывы к экстремизму, попросит отправить его на войну в Украине. Сейчас он пытается обжаловать свой приговор. Адвокат Стрелкова Игорь Молохов сообщил РБК, что к апелляционной жалобе приложено согласие одной из воинских частей российской армии в Донбассе принять Стрелкова на должность командира взвода.

Наличие документа подтверждает жена Стрелкова Мирослава Регинская. По её словам, он был получен ещё в январе.

Закон запрещает осуждённым по экстремистским статьям заключать контракты на военную службу. Однако адвокаты Стрелкова усматривают для него такую правовую возможность, если суд апелляционной инстанции отменит приговор, чего добивается защита. Стрелков также мог бы вернуться в строй, если президент подпишет указ о его помиловании и снятии судимости.

Судебное заседание по апелляции Стрелкова назначено на 15 мая.