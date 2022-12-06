Игорь Стрелков заявил, что не смог попасть на фронт войны с Украиной

Бывший министр пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил, что вернулся в Москву из зоны войны в Украине. По его словам, он не смог попасть на фронт и на него не были оформлены документы. Ранее россиянин был заочно приговорён к пожизненному заключению судом в Нидерландах, в Украине за него объявляли награду.

Стрелков неоднократно критиковал российское руководство до начала вторжения, а после начала заявлял, что его не пускают воевать. В октябре стало известно, что он всё-таки поехал участвовать в боевых действиях. По его словам, он был зачислен на должность рядового, несмотря на воинское звание полковника. Тем не менее он исполнял обязанности начальника штаба батальона сил одного из донецких подразделений, следует из его рассказа в социальных сетях.

Позже он обнаружил, что на него не оформлены документы. “Если-бы в поездках со мной что-либо случилось - то... надо объяснять, что это было-бы представлено исключительно "самодеятельностью авантюриста Гиркина" или (в лучшем случае) несчастным случаем при проведении "волонтерской деятельности?" — написал он. По его словам, непосредственное руководство не сообщил ему об этом, так как под имя Стрелкова подразделению удавалось собирать продовольствие, снаряжение, транспорт и добровольцев.

"Мне осталось только сдать незаконно выданные мне автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы, уладить насущные вопросы с нераспределенным снаряжением и гуманитаркой, а также добровольцами и отбыть куда считаю нужным. — Резюмировал он. — Что мною и проделано. Вчера поздно вечером вернулся в Москву".

Бывший офицер ФСБ Стрелков получил известность весной 2014 года. Возглавляемый им отряд, прибывший из России, захватил города Славянск и Краматорск в Донецкой области Украины. Киев начал контртеррористическую операцию в регионе с использованием регулярной армии, конфликт перерос в полномасштабную войну между Украиной и пророссийскими сепаратистами, поддержанными российскими войсками.

В 2014 году он покинул Донбасс после конфликта с политическим руководством сепаратистов и Москвой, и крушения пассажирского самолёта Boeing в небе над Донецкой областью. Он пытался заняться политикой, войдя в состав "Комитета 25 января", позиционировавшего себя как оппозиция российской власти с консервативно-националистических позиций.