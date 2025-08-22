Война, которой хочет Трамп. Придут ли войска США в Мексику

Мир следит за тем, как Дональд Трамп пытается на своих условиях остановить войну России против Украины – хотя, возможно, на самом деле на условиях Владимира Путина. Однако в Вашингтоне большинство чиновников, причастных к формированию внешней политики США, в реальности гораздо больше занимает совсем иная проблема, которую и большинство рядовых американцев, судя по опросам, считают наиважнейшей. Это – борьба с мексиканскими наркокартелями и потоком наркотиков, оружия и нелегальных мигрантов, по-прежнему попадающих в США через сухопутную границу с Мексикой. Латиноамериканские криминальные боссы, несмотря на понесенные тяжелые потери, проявляют в этом противостоянии удивительную находчивость и живучесть. А насколько далеко собирается в этой войне зайти Трамп?

В августе президент США, по словам сразу нескольких источников в Белом доме, тайно подписал приказ для Пентагона – о начале применения военной силы против ведущих латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация еще в феврале признала террористическими организациями. Эта директива создала официальную основу для проведения вооруженными силами США прямых военных операций против картелей "на территории иностранных государств".

Приказ Трампа свидетельствует о решимости 47-го президента США использовать войска для выполнения задач, которые ранее всегда считались прерогативой американских правоохранительных органов – и создает опасный прецедент. Будут ли с точки зрения американского и международного права считаться убийством действия, в ходе которых военнослужащие США, действующие вне рамок одобренного и разрешенного Конгрессом США вооруженного конфликта, начнут массово уничтожать за пределами границ США иностранцев (даже подозреваемых в совершении тяжких уголовных преступлений), не представляющих непосредственной смертельной угрозы для безопасности Соединенных Штатов?

При этом Трамп ранее уже разместил Национальную гвардию и сухопутные силы Армии США на границе с Мексикой, чтобы перекрыть хлещущий через нее поток наркотиков и нелегальных мигрантов – что многими юристами также рассматривается как нарушение американской конституции.

Еще в мае Трамп признал, что несколько месяцев оказывал и продолжает оказывать давление на президента Мексики Клаудию Шейнбаум с целью добиться ее разрешения на ввод в ее страну для войны с наркокартелями американских войск. Однако она без колебаний эту идею отвергла. Сама Шейнбаум также подтвердила эту информацию. "Мексика и США могут и должны сотрудничать в этой борьбе, однако вы будете "сотрудничать" на вашей территории, а мы на нашей", – так, по ее собственным словам, ответила она Трампу. "Соединенные Штаты не отправят в Мексику своих военных. Мы взаимодействуем, но вторжения не будет. Это абсолютно исключено".

На это Дональд Трамп, по словам людей из его окружения, отреагировал следующим образом: "Для меня будет честью пойти и сделать это. Наркокартели пытаются уничтожить нашу страну. Они – зло. Президент Мексики – прекрасная женщина, но она так боится картелей, что даже не может здраво мыслить".

Мексиканское правительство сегодня уверено в том, что уже само достигло значительного прогресса в борьбе с организованной преступностью, начав собственную решительную войну против бандитов и наркоторговцев. Однако Вашингтон придерживается иного мнения.

В целом возможность начала любых боевых действий США в любой форме на территории какого-либо государства Западного полушария создает взрывоопасную ситуацию и давно вызывает возмущение во всех странах Латинской Америки – поскольку история военных интервенций Соединенных Штатов здесь, часто очень трагичная, насчитывает уже почти два века. Если Пентагон решится использовать войска в Мексике, либо в других местах в регионе, это может обострить отношения Вашингтона со своими ближайшими соседями до самого серьезного за последние десятилетия уровня.

Потенциальные военные действия США в Мексике могут иметь катастрофические последствия и лично для Клаудии Шейнбаум. Президент Мексики пока имеет очень высокий рейтинг одобрения, около 75 процентов. Однако внутри ее правящей партии "Движение национального возрождения" (Morena) существуют глубокие разногласия и идет грубая борьба за власть. Хотя рядовые мексиканцы поддерживают ее попытки на равных вести переговоры с Дональдом Трампом по широкому спектру вопросов, от нелегальной миграции до тарифов на мексиканский экспорт в США, любое американское военное вмешательство в Мексике, разумеется, нанесет Шейнбаум тяжелейший удар – и наверняка полностью подорвет ее возможности дальше общаться с Трампом по любым вопросам.

Секретность, которая пока окружает приказ Дональда Трампа Пентагону, очень пугает официальный Мехико. Могут ли Соединенные Штаты односторонне применить военную силу в Мексике даже без предварительного уведомления ее правительства? Например, ЦРУ США после того, как ведомство при Трампе возглавил новый директор Джон Ли Рэтклифф, уже каждый день запускает в мексиканское воздушное пространство военные разведывательные дроны (хотя эта секретная программа, как выяснилось, началась еще во времена Барака Обамы). Пока что ЦРУ не уполномочено использовать эти беспилотники "для совершения летальных действий". Как заявляют в Вашингтоне, на данный момент сотрудники ЦРУ в Мексике лишь передают собранную ими информацию мексиканским правоохранительным органам. Однако в Белом доме в любой момент могут принять и более суровое решение.

Сейчас администрация Клаудии Шейнбаум старается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что методы использования боевых БПЛА, которые Соединенные Штаты с успехом долго применяли в таких странах, как Афганистан и Пакистан (где цели их атак с воздуха чаще всего находились в сельской местности), совершенно неприменимы в Мексике. Главари наркокартелей и их боевики вместе с семьями, а также тайные нарколаборатории и склады оружия почти всегда находятся в перенаселенных городских центрах, трущобах, что очень повышает вероятность массовых жертв среди мирного населения при атаках дронов.

Как полагает живущий и работающий в Латинской Америке политолог, профессор университета ICESI в колумбийском городе Кали Владимир Рувинский, угрозы Трампа применить военную силу в Мексике могут оказаться не пустыми словами:

"Проблема наркотиков и угрозы со стороны наркокартелей к настоящему совершенно вышла из-под контроля и мексиканских властей, и США. Несмотря ни на что, мощь мексиканских преступных группировок велика, как никогда, и они используют в своей деятельности самые современные технологии и изобретения. В последние дни появились сообщения, что США направляют дополнительные военные корабли в Карибское море. К берегам, правда, пока не Мексики, а Венесуэлы, но там как раз и пролегает один из основных находящихся под патронажем мексиканских преступников маршрутов переброски наркотиков на север. Явно в Вашингтоне пришли к выводу, что просто никаких других способов остановить наркотрафик просто не осталось.

– И в XIX, и в XX веках США десятки раз совершали военные интервенции в Латинскую Америку. Иногда это было прямым проявлением высокомерного империалистического подхода и грубым нарушением международного права. Иногда, наоборот, было оправдано. Можно вспомнить и Кубу, и Гватемалу, и убийство Аугусто Сесара Сандино в Никарагуа в 1934 году, и свержение панамского диктатора Мануэля Норьеги в 1989 году, и то, как военные США помогали Перу и Колумбии в 90-е бороться с наркокартелями и ультралевыми повстанцами. Но как в Мексике власти и, главное, общество могут воспринять такую угрозу?

– Тема исторически тяжелых отношений с США фактически лежит в основе идентичности современной мексиканской нации. И там очень жива память о том, какой ущерб, человеческие жертвы и значительные территориальные потери принесли Мексике войны и интервенции США в XIX-XX веках. В 1847 году, во время одной из войн, когда от Мексики отделился современный американский штат Техас, американские войска просто вошли в столицу Мехико и сожгли ее наполовину. Причем в то время в Соединенных Штатах стала популярной идея вообще аннексии всей Мексики. В сегодняшнем Мехико есть много памятников и монументов, посвященных героизму разных простых людей, в том числе даже детей, защищавших страну от американской армии.

– Вы сами несколько раз бывали в Мексике в последнее время. Наблюдали вы в тех или иных проявлениях, что в стране идет настоящая война?

– К сожалению, да, еще как чувствуется. Например, я часто езжу в университет большого и старинного города Пуэбла, это примирено 2–3 часа на автомашине на восток от Мехико. Раньше эта трасса считалась абсолютно безопасной, но сейчас все мои коллеги тамошние категорически утверждают, что там стало очень опасно, и уж точно нельзя отправляться в путь после наступления темноты. Очень большая напряженность чувствуется даже в самой столице. В самых неожиданных местах вдруг появляется полиция, очень часто можно наблюдать какие-то задержания и аресты прямо на улице. И, естественно, все СМИ Мексики полны новостями о том, что где-то кого-то убили, где-то кого-то похитили. Непрерывно даются тебе рекомендации: не ходить никуда ночью, остерегаться определенных районов и кварталов, даже целых городов. То есть нынешняя ситуация совершенно не похожа на ту, что была даже еще год назад", – рассказывает Владимир Рувинский.

Власти Мексики сегодня убеждены в том, что самый известный в мире наркокартель "Синалоа" (внесенный Вашингтоном в список "иностранных террористических организаций, представляющих угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономическим интересам США"), когда-то само олицетворение современной латиноамериканской наркопреступности – уже понес колоссальные потери. Он пострадал как от действий мексиканского правительства и спецслужб, так и от начавшейся в его рядах междоусобной войны, и само его существование теперь находится под вопросом.

Картель "Синалоа" еще недавно был крупнейшим на планете производителем и поставщиком в США и другие государства фентанила, метамфетамина, кокаина, героина и других тяжелых наркотиков, которые, по мнению Дональда Трампа и его администрации, "оказали разрушительное воздействие на Соединенные Штаты".

Годами этот картель работал по принципу "зонтичной сети", собрав под своим крылом сотни организованных преступных групп и криминальных ячеек в десятках стран, координировавших под его руководством торговлю наркотиками и отмывание полученных за них миллиардов долларов. "Синалоа" также занимается торговлей людьми, похищением мигрантов, попадающих в Мексику из других стран региона на пути в США, контрабандой контрафактных товаров, незаконной вырубкой лесов и массой других нелегальных прибыльных дел.

Также бандиты этого картеля уже много лет известны садисткой жестокостью, показным исповедованием синкретического культа "Святой Смерти" (хотя эти верования типичны почти для всех мексиканских преступников) и полным презрением как к чужой, так даже и к своей жизни. Насилие и запугивание, подкуп представителей власти, вымогательство денег у жителей целых городских кварталов и убийства всех, кого они считают угрозой своему бизнесу, включая журналистов и полицейских – обычная практика "Синалоа".

Многие члены "Синалоа" признают, что единственная причина, по которой до недавнего времени власть не боролась с этим картелем по-настоящему, заключалась в том, что его главари (как и другие преступные группировки) давным-давно подкупили огромное количество чиновников на высших этажах власти в Мехико. Но теперь они впервые оказались напуганы – и не столько действиями своего правительства, сколько угрозами Дональда Трампа. А также – внезапным предательством в собственных рядах и возникшими после этого кровавыми междоусобными войнами.

Картель "Синалоа" в конце 80-х годов XX века был основан и возглавлялся потом несколькими наркобаронами, среди которых самыми главными к 2010-м годам оказались двое: Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль Чапо ("Коротышка") и Исмаэль Самбада Гарсиа по кличке Эль Майо. ("Май"). Эль Чапо даже надолго стал героем многочисленных "наркобаллад" (narcocorridos), художественных фильмов и сериалов – причем не только благодаря насилию, богатству и своим организаторским и деловым качествам, но и из-за своей уникальной способности сбегать из любого заключения. Однажды он удрал из хорошо охраняемой мексиканской тюрьмы в тележке для грязного белья, а спустя годы, после нового приговора, пролез наружу через туннель, прокопанный для него под душевой в тюрьме еще более строгого режима. В 2011 году Эль Чапо вошел в список миллиардеров журнала Forbes, оценившего его состояние более чем в 1 миллиард долларов и назвавшего Хоакина Гусмана самым крупным наркоторговцем в истории. Однако с 2019 года 68-летний Эль Чапо отбывает пожизненное заключение в США (экстрадирован туда он был еще в 2017 году).

Одна из "наркобаллад", в которой воспеваются "подвиги" Эль Чапо:

А летом прошлого года картель лишился последнего старого лидера, причем самым драматическим образом. Один из сыновей Эль Чапо, Хоакин Гусман Лопес, решил самостоятельно сдаться американским властям – прихватив с собой и Исмаэля Эль Майо Самбаду, которого он хитростью заманил на территорию США, в город Эль-Пасо, где они оба и были арестованы. Это событие разожгло внутри картеля сильнейший конфликт, в очередной раз превратив весь штат Синалоа в зону боевых действий.

Всего у Эль Чапо – четыре сына, известные как "Лос Чапитос". После того, как еще один из них, Овидио Гусман Лопес по кличке Эль Ратон ("Мышь"), в 2023 году также был схвачен в результате настоящей военной операции мексиканской армии и полиции и экстрадирован в США (ему вот-вот вынесут приговор), на свободе остались двое: Иван Гусман Саласар и Хесус Альфредо Гусман Саласар. Оба известны крайней жестокостью и хитростью – и теперь они взяли на себя роль лидеров картеля и продолжателей дела отца.

Однако внутри организации у них появились могущественные враги, известные как "Лос Майос" – те, кто сохранил верность Исмаэлю Эль Майо Самбаде и считает всех сыновей Эль Чапо узурпаторами и предателями. "Лос Майос" по сравнению с "Лос-Чапитос" имеют репутацию бандитов более дисциплинированных, прагматичных и приверженных традиционным методам наркоторговли. Поэтому теперь картель "Синалоа", и без того давно находившийся в состоянии войны с несколькими другими мощными группировками, борющимися за влияние, территориальный контроль и маршруты доставки наркотиков в США, фактически раскололся на две враждующие части.

Самым грозным конкурентом "Синалоа" до недавнего времени был "Картель Нового поколения Халиско" (CJNG), основанный в 2009 году Немесио Осегерой Сервантесом (по прозвищу Эль Менчо) и выделяющийся среди прочих своей чрезвычайно военизированной организацией и тактикой. По мнению властей Мексики и США (также внесших его в список "иностранных террористических организаций"), CJNG входит в тройку самых опасных и быстрорастущих преступных группировок Мексики. Два картеля, "Синалоа" и "Картель Нового поколения Халиско", долго вели войны за сферы влияния по всей Мексике, в ходе которых были убиты тысячи мирных жителей и сотрудников сил правопорядка.

Но недавно ситуация радикально изменилась. Фракция картеля "Синалоа", возглавляемая "Лос Чапитос", сыновьями Эль Чапо, вдруг объединилась со старым могущественным противником – тем самым "Картелем Нового поколения Халиско", ради победы над своими недавними соратниками. По мнению спецслужб Мексики, теперь страна оказалась на пороге очередной кровавой войны преступных группировок – какой, возможно, еще не бывало ранее (притом, что за последние 30 лет из-за бандитских междоусобиц уже погибло более 130 тысяч мексиканцев). Это явно означает конец картеля "Синалоа" в прежнем виде, в то время как "Картель Нового поколения Халиско" может занять первое место и превратиться в крупнейшего в мире производителя наркотиков – если ему позволят власти Мексики и США.

В последние месяцы президент Мексики Клаудия Шейнбаум действительно начала войну и против "Синалоа", и против CJNG и прочих картелей. Мексиканское правительство направило в штат Синалоа уже 45 тысяч солдат Национальной гвардии (хотя остановить убийства и перестрелки им все равно не удалось). Полиция, нацгвардейцы и спецслужбы постоянно арестовывают сотни новых преступников и изымает большие партии фентанила и других наркотиков, а также ликвидирует одну за другой десятки нарколабораторий. Начиная с прошлой зимы Мексика начала депортировать в США многих ранее арестованных главарей и наемных убийц из самых опасных наркокартелей. По рассказам самих бандитов, за последние месяцы шквал арестов и облав на подпольные лаборатории вынудил их ощутимо сократить деятельность.

Однако в целом на производство наркокартелями фентанила, вытеснившего в последние годы с первого места по объемам поставок в США традиционный кокаин, эти войны не повлияли – его все еще делается очень много.

Это объяснимо, если учесть и огромные финансовые, людские и материальные ресурсы мексиканских преступных группировок, и крайнюю простоту изготовления фентанила по сравнению с другим наркотиками, и все еще ненасытный спрос на этот товар среди наркоманов в США.

С другой стороны, Вашингтон сейчас заявляет о заметном, почти на 50 процентов, снижении объемов изъятий фентанила спецслужбами на территории США за последние месяцы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако неясно, связано ли это с сокращением производства наркотика из-за кризиса внутри мексиканских преступных группировок и оказываемого на них давления извне – или же бандиты просто научились лучше его прятать и использовать новые, более хитрые методы доставки.

Также, возможно, свои плоды приносит и резко поменявшаяся после прихода Дональда Трампа в Белый дом ситуация на американо-мексиканской границе длиной в 3145 километров. По данным Таможенно-пограничной службы США, в июне (последние опубликованные данные) она зафиксировала самое низкое количество случаев незаконного пересечения границы с Мексикой за всю историю: там были задержаны лишь 6072 нелегальных мигранта – по сравнению с 83532 за тот же месяц в 2024 году.

Однако политолог Владимир Рувинский считает, что к этим цифрам следует относиться скептически:

"Безусловно, реальность далека от той идеальной картины, которую пытается всем показывать Трамп. Во-первых, это очень протяженная граница, и на многих сотнях километров – почти неохраняемая. Американцам пока удалось лишь намного лучше взять под контроль основные пункты перехода, они заметно усилили охрану зон, прилегающих к крупным городам вроде Тихуаны или Сьюдад-Хуарес. Но остаются места, где граница по-прежнему фактически открыта.

Во-вторых, преступники, занимающиеся нелегальным трафиком мигрантов, так называемые "лос койотес", то есть "шакалы", если перевести на русский язык по смыслу, постоянно находят новые способы поддерживать свой бизнес на плаву. Почти каждый день есть сообщения, что там и там погранслужбы обеих стран обнаружили под пресловутой стеной новый туннель, причем прорытый очень качественно с инженерной точки зрения, с применением самых последних технологий и оборудования. В этом вечном соревновании, наверное, победителя очень долго не будет – пока жизненная ситуация, конфликты, нищета и лишения по-прежнему вынуждают многие миллионы людей бежать из своих стран и искать любую возможность перебраться в США", – полагает Владимир Рувинский.

20 августа Дональд Трамп отдал распоряжение покрасить в черный цвет всю металлическую высокую стену, стоящую на большем протяжении американо-мексиканской границы. Об этом решении сообщила журналистам министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, державшая при этом в руках банку с краской и малярный валик. Черный цвет, по мнению Трампа и Ноэм, будет поглощать больше тепла, делая поверхность стены очень горячей – и через нее будет труднее перелезть. Сделать подкоп под стену, по словам Кристи Ноэм, невозможно, так как "ее основание находится довольно глубоко".

Белый дом намерен покрасить в общей сложности 1120 километров стены. Дальнейшее достраивание стены, по словам Кристи Ноэм, идет со скоростью примерно 800 метров в день. Примечательно, что идея покраски в черный цвет возникла в Белом доме еще во времена первого президентства Трампа, и тогда стоимость проекта оценивали более чем в 1 миллион долларов – на каждый 1 километр стены.