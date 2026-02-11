Их никто не услышит

Роскомнадзор значительно замедлил работу Telegram. Так называемые "военкоры" критикуют это решение, ведь Telegram используется российскими военными — в частности, для координирования штурмовых операций. Некоторые блогеры отметили, что сбои в работе Telegram и отключение Starlink уже привели к проблемам на фронте. Популярные провоенные каналы тоже находятся в Telegram.

В Кремле проблему отрицают. "Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера", — заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ уверен, что мессенджер не соблюдает российское законодательство. Суд в Москве назначил Telegram два штрафа на общую сумму в 10,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Владелец мессенджера Павел Дуров написал, что власти России "ограничивают доступ к Telegram в попытке заставить её граждан переключиться на подконтрольное государству приложение, созданное для слежки и политической цензуры".

О недовольстве "военкоров" и проблемах российской армии поговорим с военным экспертом Сергеем Мигдалём, экспертом по безопасности Иваном Ступаком и политиком Андреем Пивоваровым.