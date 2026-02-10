Роскомнадзор заявил о продолжении ограничений в работе Telegram

Роскомнадзор заявил во вторник о планах дальнейших "последовательных ограничений" работы мессенджера Telegram, который, как подчёркивает ведомство, по-прежнему не исполняет требования российского законодательства.

"По-прежнему не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и

террористических целях", - заявили в ведомстве. Из решения также следует, что ограничения будут продолжаться, пока власти не добьются "исполнения законов и обеспечения защиты граждан".

Ранее стало известно о поступающих с восьмого февраля новых жалобах от российских пользователей на проблемы в работе Telegram. Об этом сообщалось со ссылкой на данные сервисов Downdetector и "Сбой.рф".

На сайте Downdetector в первой половине вторника говорилось, что за последние сутки было зарегистрировано 9985 жалоб на работу мессенджера. На "Сбой.рф" указывалось, что жалобы поступили в том числе из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Красноярского края (5%).

У некоторых пользователей не открывается приложение, у других не грузятся медиафайлы или не отправляются сообщения.

Два источника РБК в профильных ведомствах и источник в IT-индустрии ссылались на планы Роскомнадзора перейти 10 февраля к мерам по частичному ограничению работы сервиса.

В октябре прошлого года сбои в работе Telegram и WhatsApp длились несколько дней. В Роскомнадзоре тогда сообщили, что принимаются меры по "частичному ограничению" работы WhatsApp и Telegram для "противодействия преступникам". Ведомство утверждает, что эти мессенджеры "стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность". По такой же причине Роскомнадзор в августе начал блокировать звонки в Telegram и WhatsApp. В декабре источник РБК на рынке телеком-услуг заявил, что скорость работы WhatsApp в России с 22 декабря замедлена на 70-80%.





