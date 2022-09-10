"Вернусь, когда сменится власть". Как письма Медведеву довели до эмиграции

Гражданский активист из Калужской области рассказывает, как дело дошло до его эмиграции. Были обращения зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву в соцсетях по поводу проблем региона. Публиковал Тимофей Радзиховский также антивоенные высказывания в связи с нападением России на Украину. Про реакцию Медведева ничего не известно, но местные правоохранители и антифашисты обратили внимание на Тимофея и его друзей, единомышленников: начались нападения, задержания и допросы.

23-летний главный редактор паблика "Гражданское общество Калужской области" из города Обнинск Тимофей Радзиховский недавно получил политическое убежище в Нидерландах. На следующий день после начала войны с Украиной он написал на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”: “Война — это смерть. Война — деградация. Это самое страшное зло, которое человек творит своими руками. Но ещё страшнее оглядываться вокруг и видеть, как наше общество увязло в государственной пропаганде, будто в болоте. Увязло так глубоко, что уже не подаёт никаких признаков жизни, будто смирилось со своим исходом. На данный момент, исходя из опросов жителей страны, 52% россиян поддерживают вооруженное вторжение на территорию Украины. Путинская пропаганда развернула свои сети не только на взрослое население, теперь школы также зомбируют детей, устраивая им уроки по "русской весне" или же по злободневному освобождению Донбасса. Сейчас существует министерство правды, о чем и писал Оруэлл”. Тимофей пытался рассказать председателю Совета безопасности России Дмитрию Медведеву о проблемах Калужской области. Он написал чиновнику комментарии о загрязнении реки Протва и о недоступности медицинской помощи в Обнинске. Но интерес общественности и, видимо, самого Медведева вызвал лишь комментарий с предложением в адрес высокопоставленного чиновника перестать "бухать" и обратить внимание на проблемы региона. Эту реплику обнинский активист сделал в ответ на слова Медведева (Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим!) в группе блогера Goblin (Дмитрий Пучков), чей канал в YouTube заблокировали. Вскоре после этого Тимофею Радзиховскому пришлось бежать из России. Через Ереван и Белград он добрался до Амстердама и сейчас находится в безопасности.

— Вы после 24 февраля публично выступали против войны с Украиной: на вашей странице в социальной сети “ВКонтакте” и в сообществе “Гражданское общество Калужской области” в этой же соцсети. Уехали из России вы лишь недавно. Почему вы так долго решались на отъезд?

— Я задумался об эмиграции после того, как на моего товарища Константина Ларионова напали и сильно его избили. Это сделала группа “Калужский антифашист”. Они призывали нападать на таких, как я, людей, которые выступают против войны и критикуют российскую власть. В апреле они выложили мой номер телефона, дату рождения и адрес, где я жил в России. Я в своем городе постоянно ходил с перцовым баллончиком в кармане, но не уезжал. После того, как я предложил Медведеву обратить внимание на проблемы регионов, задержали моего товарища журналиста Дениса Старостина. Силовики пытались выведать у него сведения обо мне: где я я живу, кем я работаю, как мы с ним познакомились. Самые банальные вещи спрашивали. Денис на все эти вопросы отвечал, что берет 51 статью Конституции РФ. Невозможно в России жить шесть месяцев и называть войну войной. Я понимал, что рано или поздно меня арестуют и посадят. Принять решение уехать из России было очень трудно. Я никогда не хотел жить в эмиграции. Я хотел и хочу создавать что-то прекрасное в своей стране. Но, к сожалению, в сегодняшней обстановке я не могу ничего прекрасного создавать в России. Я все-таки выбрал возможность говорить публично о проблемах России и моего региона пусть из-за границы, а не сидеть в тюрьме. За решеткой малоизвестный активист из Обнинска скорее всего пропал бы. Не сразу, но обо мне все забыли бы.

Я понимал, что рано или поздно меня арестуют и посадят

— О каких региональных проблемах вы пытались сообщить федеральному чиновнику Дмитрию Медведеву прежде чем призвать его перестать "бухать"?

— В моем Обнинске много проблем в разных сферах. Например, недоступность медицинской помощи, жителям региона сложно дозвониться до службы скорой помощи. Из-за этого люди гибнут. Постоянно загрязняют калужскую реку Протву. Много лет в очень плохом состоянии находится обнинский подземный переход. Эти вопросы местные власти не решают должным образом. Я пытался рассказать об этом федеральному чиновнику Дмитрию Медведеву. Медведев мне не ответил, а просто добавил в черный список. Я и не ожидал, что он мне ответит, но я хотя бы попробовал что-то сделать.

— Как вы оцениваете такую реакцию от представителя российской власти на ваш комментарий, комментарий гражданина России о проблемах региона, где вы до недавнего времени жили?

— Поведение Дмитрия Медведева после 24 февраля выглядит очень странным, такое ощущение, что он не в себе. Любой гражданин должен задавать любым чиновникам важные общественные вопросы, а не спрашивать их о том, что, например, они ели на завтрак. Я считаю войну с Украиной неприемлемой, а вместо развязывания войны чиновникам надо работать над решением проблем регионов. Я не пытался, обращаясь к Медведеву, привлечь к себе внимание. Я думал лишь о проблемах моего города Обнинска.

Поведение Дмитрия Медведева после 24 февраля выглядит очень странным, такое ощущение, что он не в себе

— Вы помните период президентства Дмитрия Медведева? Вы разделяли тогда надежды части гражданского общества на него?

— Прекрасно помню это время. Я тоже тогда верил, что Россия пойдет демократическим путем, и Дмитрий Медведев меня сильно разочаровал.

— Вы рассказывали о проблемах Калужской области ее губернатору, но также не получили поддержки. Как вы оцениваете такое поведение Владислава Шапши?

— У меня в самом деле была переписка с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Он сделал себе вакцину от коронавируса и лежал в больнице после этого. То есть занимал место, необходимое пациенту с тяжелым течением болезни. Тогда в Калуге людей, болеющих в легкой форме, не отправляли в больницу. Губернатор на мою претензию ответил грубо и мы долго переписывались о городских и областных проблемах. Он общался со мной в надменной хамской манере. И еще Шапша просил не лезть в чужой кошелек и упрекал меня моим юным возрастом.

— В ваших постах вы часто критикуете старшее поколение. Считаете что, россияне старшего возраста безнадежны?

— Молодежь, как правило, менее подвержена пропаганде. Я общаюсь со старшим поколением и вижу, что большинство его представителей верит, что так называемая "спецоперация" необходима. Я не верю, что старшее поколение сможет остановить эту войну. Да и ни во что хорошее, способное произойти в России в ближайшее время, я уже не верю.

Да и ни во что хорошее, способное произойти в России в ближайшее время, я уже не верю

— Что с вами происходило 24 февраля?

— В этот день я не поверил, что война началась. Я понял весь ужас происходящего позже. Мне кажется, весь мир не ожидал этой войны, и не мог ее предвидеть или предотвратить.

— Как вы думаете, кто виноват в войне с Украиной?

— Путин устроил эту войну для того, чтобы поднять собственные рейтинги, как делают многие диктаторы. Он прекрасно понимает, что его популярность в телевизоре и в реальности не совпадают.

В войне, которая началась 24 февраля, виновата исключительно Россия. Путин завидует Украине, тому, что она развивается как демократическая страна. Рейтингам Владимира Зеленского он тоже завидует и пытается с помощью войны поднять свои рейтинги у населения России. Он хотел что-то преподнести избирателю на выборы 2024 года, но ничего существенного, касающегося внутренней политики, Путин не сделал и он решил, что остается только Украина. Война в 21 веке в целом неприемлемое явление. Самое важное в современном мире это человеческая жизнь и развитие демократического гражданского общества. Для прогресса нужны человеческие мозги, которые будут создавать прекрасное, и самое ценное сейчас - это человеческий капитал и жизни людей.

— Как вы думаете, должны ли граждане России разделить эту вину с Путиным?

— Есть коллективная ответственность, но не вина. Коллективная ответственность касается всех россиян, в том числе меня. Не на все вещи, к сожалению, мы можем повлиять, но мы должны пытаться остановить эту войну. Для того, чтобы иметь возможность сказать себе: “Я попытался что-то изменить. Вышло или нет - это уже другой вопрос”.

— Как вы начали пытаться что-то менять?

— Я не очень люблю объединяться с другими людьми, я интроверт, замкнутый человек, но в какой-то момент я понял, что молчать больше нельзя. Я начинал с организации митингов Алексея Навального и подключился к оппозиционному движению. Когда митинги стало совсем невозможно проводить, я стал заниматься антикоррупционными расследованиями. Я выяснил, что ректор КГУ пытался купить себе БМВ, на СМИ в Калужской области в 2022 году планируется потратить 431 714 200 рублей, и что калужские чиновники арендуют себе дорогие автомобили. Сейчас на последнюю тему идет разбирательство в Федеральной антимонопольной службе.

—Вы потеряли доступ к вашему сообществу в “ВКонтакте” “Гражданское общество Калужской области” сразу после реплики в адрес Медведева. Вы связываете эти два события между собой?

— После моего предложения Медведеву заняться регионами пропал доступ к нашему сообществу в социальной сети “ВКонтакте”, мы его так и не восстановили. Мы думаем, что воровство нашей группы это дело рук силовых структур. У нас было 1500 тысячи подписчиков, просмотры доходили и до 60 тысяч — немало для не очень большого города. Сейчас мы публикуем посты в нашей группе "Гражданское общество Калужской области" в Телеграме.

"Мы должны пытаться остановить эту войну"

— Почему для эмиграции вы выбрали Нидерланды?

— Я эмигрировал в Нидерланды, потому что это одна из самых демократичных и спокойных стран мира. В Нидерландах хорошие дороги, даже в провинции, и очень высокий уровень развития сельского хозяйства. Меня впечатлило, что такая маленькая страна кормит всю Европу. Но я немного могу рассказать об этой стране: я почти ее не видел, потому что только недавно вышел из тюрьмы для эмигрантов.

— Вы чувствуете к себе как к человеку с российским паспортом предвзятое отношение в Европе?

— Я не чувствовал к себе плохого отношения от кого-либо из нидерландцев. К русским тут относятся нормально, как и к представителям других национальностей. В миграционной тюрьме мне было хорошо, благодаря заботливому персоналу. Они по собственной инициативе пытались улучшить мое положение. Вряд ли ко мне так отнеслись бы в российской тюрьме.

— Приходилось ли вам во время эмиграции общаться с беженцами из Украины?

— Я летел в Нидерланды через Ереван и Белград. Я везде встречал украинских беженцев и помогал им в Ереване, например. Многие украинских беженцев удивляло, что им помогает русский человек.

— Чем вы планируете заниматься в Нидерландах?

— Я хочу продолжать помогать России из Нидерландов. Я буду продолжать заниматься расследованиями и писать о проблемах моего региона.

—Что для вас самое сложное в эмиграции?

— Я очень скучаю по своему дому: по маме, папе, брату моим собакам и кошкам. Я обязательно вернусь в Россию, как только сменится власть. А самое лучшее в эмиграции — ощущение безопасности, здесь моей жизни и свободе никто не угрожает.