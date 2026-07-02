Международный институт стратегических исследований (IISS), базирующийся в Лондоне, опубликовал доклад об "организованной Кремлём" кампании слежения за военными объектами в Европе с помощью беспилотников, которые запускались с судов так называемого российского "теневого флота".

Основные выводы доклада в четверг привела, в частности, британская газета Guardian. Проведённый IISS анализ показал, что российские спецслужбы действовали практически безнаказанно, отмечается в публикации газеты.

Исследователи IISS, ссылаясь на полученные ими выводы, утверждают, что организованная Россией операция длилась полтора года и была направлена на ядерные объекты в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах. Эксперты Лондонского института отмечают, что проанализировали 144 инцидента, которые произошли более чем в десятке стран начиная с конца 2024 года.

Беспилотники неоднократно замечали над авиабазами и аэропортами, но западным военным не удалось ни захватить, ни сбить ни один из дронов; это выявило стратегический изъян в системе ПВО НАТО - факт, который, по оценке аналитического центра, уже был негласно признан во всей Европе.

Среди прочего в докладе IISS сказано, что неопознанные дроны появлялись на небольшой высоте над базой Королевских ВВС "Фэрфорд" в Глостершире и над ещё двумя американскими военными авиабазами в Англии в ноябре 2024 года.

Guardian со ссылкой на данные IISS указывает, что эти беспилотники, возможно, запускались с танкера Seasons 1, который находился в Северном море у побережья графства Эссекс, или с грузового судна Hav Dolphin, направлявшегося в тот момент к докам города Халл.

Эксперты IISS считают, что Россия за время операции сумела успешно воспользоваться не только слабостью европейских систем ПВО, но и существующими в Европе правилами применения силы против дронов, отмечает Русская служба Би-би-си.

Власти западных стран на протяжении последних лет не раз высказывали оценки, что за рядом преступлений в Европе, включая поджоги заводов и критически важных объектов инфраструктуры, физические нападения, стоят агенты, проплаченные Россией. Москва подобные обвинения категорически отрицает, заявляя об усилении на Западе русофобии.





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