Bella чао!

Береговая охрана США при поддержке других федеральных ведомств задержала танкер “Marinera”, также известный, как "Bella 1". Причина задержания – проход судна под флагом другого государства, а также подозрение, что танкер входит в российский теневой флот. Все члены экипажа находятся под следствием. Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявлял, что будет бороться с российским и китайским влиянием в регионе. Владимир Путин пока не комментировал случившиеся, однако бывший президент Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале посоветовал не играть с Россией в игры. Позже стало известно о задержании танкера "Sophia". NYT писала, что Кремль требует остановить преследование танкера.

Ранее Россия уже сталкивалась с задержанием танкеров, предположительно связанных с теневым флотом. В октябре Франция задержала капитана суда "Boracay", о намерениях бороться с теневым флотом заявляла и Дания. В ноябре прошлого года несколько российских танкеров пострадали из-за диверсий в Чёрном море в рамках операции ВСУ.

Про отношения России и США, политическую напряженность у берегов Латинской Америки и будущее теневого флота сегодня поговорим с экспертами.















