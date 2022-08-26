Ильхам Алиев объявил о размещении в Лачине азербайджанских военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о размещении азербайджанских военных в городе Лачин в Нагорном Карабахе, а также о переходе под их контроль двух близлежащих сёл - Забух и Сус. Он написал об этом в Твиттере.

"По этому случаю поздравляю всех жителей Лачина и народ Азербайджана", - отметил Алиев.

Указанные населённые пункты являются частью Лачинского коридора - единственной сухопутной дороги, которая соединяет Армению с самопровозглашённым Карабахом. По условиям договора, подписанного после окончания войны в регионе в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешёл под наблюдение российских миротворцев.

Ереван и Баку договорились построить новую дорогу между Арменией и Карабахом. Туда должны были переместиться миротворцы, а Лачин, Сус и Забух - отойти Азербайджану. Некоторое время назад Баку отчитался о завершении строительства своего участка трассы в объезд Лачина. Азербайджанские власти обвиняли Ереван в намеренном затягивании строительства, отмечает "Медуза".

В начале этого месяца власти Нагорного Карабаха призвали жителей Ахавно (Забуха) и Бердзора (Лачина) покинуть свои дома до 25 августа. Из населённых пунктов уже выехала большая часть жителей. Они рассказали "Настоящему Времени", что правительство предлагает им компенсации за переселение.

До 2020 года в регионе было две дороги, которые обеспечивали сухопутную связь Нагорного Карабаха с Арменией - через Лачинский и Кельбаджарский районы. После подписания при участии России трёхстороннего соглашения в ноябре 2020 года Кельбаджарский район полностью перешел Азербайджану и утратил транзитную функцию.