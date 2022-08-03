В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация

Глава самопровозглашённого Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 3 августа подписал указ о частичной военной мобилизации. Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение принято на фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта в регионе. Военные самопровозглашённой республики заявили о гибели в результате ударов с беспилотников вооруженных сил Азербайджана двоих военнослужащих и ранениях у нескольких солдат.

В свою очередь Баку заявил о гибели в Лачинском районе своего военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился осенью 2020 года. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.

По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.

В последние дни на линиях соприкосновения звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. Азербайджан указывает на несоблюдение подписанных договорённостей по Карабаху и подчёркивает, что армянские вооружённые силы не полностью выведены с территорий, перешедших под контроль Баку.

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