Блогер Илья Варламов заочно приговорён к 8 годам колонии

Мещанский районный суд Москвы приговорил заочно блогера Илью Варламова к 8 годам заключения по статьям о "фейках" про российскую армию по мотиву ненависти и об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Варламов также оштрафован на 99,5 миллионов рублей.

Именно такого наказания для Варламова требовала прокуратура.

Дело против Варламова по статье о фейках было возбуждено из-за размещенного на портале YouTube видео, в котором он рассказывал об обстрелах жилых домов и гибели мирных жителей в Кривом Роге и Одессе. В марте 2023 года Варламов был объявлен "иностранным агентом". Он не стал добавлять к своим публикациям специальную плашку, как того требует российский закон об "иностранных агентах", что стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей "иноагента".

99,5 миллионов рублей — это доход Варламова за 2023 год, "иноагентская" статья позволяет взыскать доход осужденного за двухлетний период, уточняет "Медиазона".

Илья Варламов сейчас живёт за границей. В России он объявлен в розыск, его счета арестованы.



