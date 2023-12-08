Илью Яшина в колонии перевели на строгие условия содержания

Политика Илью Яшина, который находится в исправительной колонии по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии, перевели в барак строгих условий содержания. Это случилось сразу после того, как Яшин отбыл пять суток в штрафном изоляторе (ШИЗО). Взыскание было наложено на него, когда он отказался участвовать в строительстве новых бараков, попросив заменить это другой работой.

О переводе Яшина на строгие условия содержания сообщил его адвокат Михаил Бирюков. Он уточнил, что Яшин изолирован от основной массы заключённых и содержится вместе с четырьмя "злостными нарушителями режима". Также он ограничен в праве звонить родным, сокращено число его свиданий и передач.

В то же время администрацией колонии отменён приказ о назначении Яшина в лагерный стройотряд, из-за отказа работать в котором его и отправили в ШИЗО.