Илья Яшин уходит с поста главы Красносельского района Москвы

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин объявил о сложении полномочий из-за давления прокуратуры на муниципалитет. Об этом он написал в фейсбуке.

По мнению политика, власти выполняют "политический заказ", связанный с его оппозиционной деятельностью. "Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков", - написал Яшин, который возглавляет муниципалитет Красносельского района Москвы с 2017 года.

Политик добавил, что останется рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах.

Новый глава муниципалитета Красносельского района будет избран 27 июля. Яшин заявил, что его команда выдвинет на этот пост муниципального депутата Елену Котёночкину.

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В конце июня Яшина сняли с выборов в Московскую городскую думу, признав "лицом, причастным к экстремистской деятельности" из-за поддержки Алексея Навального. Позднее суд на три года лишил политика права участвовать в выборах.

В интервью телеканалу Настоящее Время Яшин назвал случившееся с ним "фашистской практикой". "Любому фашистскому режиму свойственно ограничивать массово людей в гражданских правах, поражать в гражданских правах за инакомыслие. И здесь мы имеем ровно это: меня ограничивают в моих избирательных правах за то, что я с кем-то там не с тем сотрудничаю" – сказал оппозиционер.