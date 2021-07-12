Россия запланировала 1,8 трлн рублей на "конкурентные самолеты"

Минпромторг подготовил план создания линейки "конкурентоспособной продукции авиационной промышленности", на которую потребуется около 1,84 триллиона рублей на 2021–2030 годы. Об этом со ссылкой на документ пишет "Коммерсантъ". Проект должен войти в новую стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. Он предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов. В первую очередь речь идет о выводе на рынок Ил-114, МС-21 и "Байкала" (ЛМС-901). В планах поставок от 28 мая также фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.

Закупать российские самолеты будут авиакомпании с госучастием. Из требуемых на реализацию проекта средств основную часть — более 1,59 триллиона рублей— планируется привлечь до 2030 года из Фонда национального благосостояния. Еще около 244 миллиарда рублей — средства федерального бюджета.

К концу 2022 года предусмотрен выпуск 36 самолетов МС-21 в год и начало его серийных поставок. К декабрю 2027 года "Иркут" (входит в "Ростех") должен поставить 120 воздушных судов и производить уже 72 самолета в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA.

Опрошенные газетой эксперты назвали план и его финансовую составляющую "избыточно амбициозными". Производственные возможности "Иркута" позволяют выпускать 36 самолетов в год, однако для запуска второй очереди нужно время и он должен быть оправдан стабильным спросом, указал старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. По его оценке, внутренний рынок вряд ли "переварит" более 30–35 самолетов такой размерности в год, а выход на внешние рынки будет осложнен переизбытком самолетов из-за кризиса, а также активным демпингом со стороны Boeing. Пока МС-21 может быть потенциально интересен только таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Венесуэла и Белоруссия, считает Крамаренко.

Минэкономразвития разработало список из 38 инициатив для включения в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. Среди предложений были развитие регионов, создание инфраструктуры обращения с отходами и беспилотная доставка грузов. Общая стоимость реализации инициатив до 2024 года оценивалась в 5,6 триллиона рублей, треть из которых выделит государство.

Российской авиационной отрасли требуются кредиты общим объемом до 4,15 триллиона рублей для финансирования программ лизинга 1099 гражданских пассажирских самолетов МС-21, Superjet 100 и Ил-114-300 до 2035 года, говорил директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники корпорации "Иркут" Кирилл Будаев. По его данным, российским авиакомпаниям за этот период потребуется 734 самолета Ил-114-300, Superjet 100 и МС-21 (около 70% от заявленного объема), а еще 365 таких воздушных судов "Иркут" рассчитывает реализовать на внешних рынках.

В производстве МС-21 участвует компания "Станкофлот", связанная с бывшей женой главы "Роснефти" Игоря Сечина Мариной Сечиной.