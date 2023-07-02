Илон Маск сообщил об ограничениях на просмотр твитов пользователями

Twitter вводит временные ограничения на просмотр пользователями сообщений в этой социальной сети, сообщил владелец компании Илон Маск. По его данным, неподтверждённые аккаунты отныне смогут просматривать лишь до тысячи твитов в сутки, новые неподтверждённые пользователи - до пятисот сообщений. Владельцы аккаунтов с верифицированным статусом ограничены чтением 10 тысяч постов в сутки.

Изначально Маск установил более строгие ограничения, но затем, в течение нескольких часов, увеличил лимиты. Необходимость изменений он связал с "экстремальным уровнем сбора данных и манипуляцией системой". Что имеется в виду под манипуляцией, владелец соцсети не уточнил. При этом Илон Маск отметил, что интенсивный сбор данных из Twitter ухудшал качество обслуживания пользователей. Владелец компании выражал недовольство фирмами, которые занимаются искусственным интеллектом, такими как OpenAI, из-за использование ими данных Twitter для обучения своих языковых моделей, пишет "Голос Америки".

Ранее Twitter объявил, что для просмотра твитов теперь будет необходимо обязательно иметь учетную запись на этой платформе, что Маск назвал "временной чрезвычайной мерой".

Би-би-си в своей публикации отмечает, что Илон Маск подталкивает пользователей к платному сервису подписки Twitter Blue. Сейчас верифицированный статус, помечаемый синей галочкой, стоит от $8 в месяц.