Илон Маск как пенсионер с Патриарших. Откуда берется неравенство

Почему в пандемию неравенство среди разных слоев населения в мире выросло и как разные страны пытаются решить эту проблему? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

На прошлой неделе исследовательская компания World Inequality Lab, которая занимается изучением проблемы неравенства в мире, опубликовала масштабное исследование по результатам нынешнего года.

Полная видеоверсия программы:

Несмотря на объемные программы помощи и прямые раздачи денег населению, несмотря на заметное "полевение" практически всей мировой политики, доля мирового богатства в руках миллиардеров во время пандемии достигла рекордных значений, о которых мир не помнит со времен "дикого капитализма". Более того, неравенство в этот же период времени росло быстрее, чем до начала коронакризиса:

Мне в принципе понятен и даже симпатичен пафос французских исследователей. Проблема неравенства уже не первый год является одной из главных тем обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Богатейшие люди мира единодушны в том, что неравенство – одна из главных угроз существующему миропорядку.

Не под подушкой же у себя прячут все эти миллиардеры и мультимиллионеры свои несметные сокровища

Однако я бы не спешил излишне драматизировать. Для начала давайте разберемся, что понимается под богатством. Не под подушкой же у себя прячут все эти миллиардеры и мультимиллионеры свои несметные сокровища. Да и не на банковских счетах. Сегодня большинство богатейших людей мира – это либо основатели и крупнейшие акционеры высокотехнологичных компаний (вроде Илона Маска или Джефа Безоса), либо крупные профессиональные инвесторы, управляющие своими и чужими портфелями акций (вроде Уоррена Баффета).

Они становятся богаче, когда принадлежащие им акции дорожают. И рост их богатства – это не более чем отражение бума на фондовом рынке. И бум этот прямое следствие сверхмягкой денежной политики. То есть в переводе на человеческий язык – наращивания объемов фактически бесплатных кредитов и печатания денег в небывалых масштабах. Фондовый рынок во всей этой системе играет важную роль, поскольку оттягивает на себя "лишние" деньги. Если бы его не было, весь мир бы сейчас жил как мы в начале 90-х годов – с ежедневно меняющимися ценниками.

Кого интересуют дивиденды, когда стоимость самих акций кратно растет в цене

Беда лишь в том, что нынешний фондовый рынок начинает все больше походить на рождение российского рынка акций. Там торговались бумаги МММ, "Дока-пиццы", "Русского дома Селенга", "Телемаркета"... Время от времени американские аналитики из ведущих инвестиционных банков начинают бить тревогу. Рынок заполонили компании, не создающие стоимости. Акции, входящие в ведущие биржевые индексы, перешли в зону отрицательной доходности. Размер дивидендов ниже инфляции. Но кого интересуют дивиденды, когда стоимость самих акций кратно растет в цене.

Так что мое отношение к такого рода богатству, мягко говоря, исполнено скепсиса. Даже на моей памяти были и билеты МММ, и акции "азиатских тигров", и бумаги "дот-комов", и американская субстандартная ипотека. Люди все это покупали, очень быстро становились миллионерами, а потом в один прекрасный момент оказывались ни с чем – в лучшем случае. В худшем – по уши в долгах. Но почему-то многие, назовем их так – "инвесторы" – уверены, что уж сейчас-то все будет совсем по-другому.

Грубо говоря, купил за доллар, продал за два, с разницы заплати налог

В отличие от меня, государства чрезвычайно серьезно относятся к этому дутому богатству. Тем более что богатым сейчас быть не очень прилично и очень неполиткорректно. Так что в Конгрессе США в скором времени будет обсуждаться новый налог на богатых. Он затронет около 700 американских налогоплательщиков с активами более 1 миллиарда долларов или совокупным доходом, превышающим 100 миллионов в течение трех последних лет. Ставка налога 23,8 процента. Но самое замечательное, что платить его придется с так называемого пассивного прироста капитала. Сейчас же налог на прирост капитала платится после продажи активов. Грубо говоря, купил за доллар, продал за два, с разницы заплати налог.

Но по новому закону налоги придется платить даже в том случае, если ты свои активы не продал и доход фактически не получил.

Собственно, именно эта инициатива и заставила Илона Маска продавать принадлежащие ему акции Tesla. Потому что иначе денег на уплату налога ему не наскрести. Когда речь идет о миллиардерах, симпатии, понятное дело, не на их стороне. Но давайте поменяем персонажей.

Представим себе немолодую одинокую женщину или пожилого одинокого мужчину, которые с советских времен живут в небогатых двухкомнатных квартирах где-нибудь в московском районе Патриарших прудов. Получают свою скромную пенсию, читают и перечитывают свои старые книги (на новые пенсии не очень хватает).

Между Илоном Маском и престарелыми людьми с Патриарших разницы никакой

И вот в один прекрасный момент стучатся к ним в двери налоговый инспектор с судебным приставом и с порога заявляют, что их квартира за год подорожала на миллион долларов. И теперь эти уже немолодые люди должны заплатить государству без малого четверть от этой суммы. Ситуация выглядит уже не так однозначно, не правда ли?

При этом, строго говоря, между Илоном Маском и престарелыми людьми с Патриарших разницы никакой. От того, что кто-то оценил принадлежащее им имущество в огромную сумму, денег в кошельке или на счете ни у одного, ни у других не прибавилось и доходы не изменились. Маск по-прежнему живет на свою зарплату в компаниях, которые он возглавляет, пенсионеры – на свою пенсию.

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