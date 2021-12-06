Барин заскучал. Чего ждать от разговора Путина и Байдена

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена: почему Россия не может себе позволить новую войну и как ответит Александр Лукашенко на международные санкции? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Во вторник 7 декабря в формате видеоконференции состоится российско-американский саммит. Одна из главных тем – Украина. Американцев и европейцев беспокоит концентрация российских войск на западной границе страны. Путина – помощь стран НАТО в перевооружении украинской армии и возможное вступление соседней страны в Североатлантический Союз. Что же до концентрации войск, позиция российского МИДа проста: наши войска на нашей территории. Где хотим, там и концентрируем.

Полная видеоверсия программы:

Никаких договоренностей от встречи никто не ждет. С нулевым результатом закончилась и предварительная встреча министров иностранных дел России и США. "Пакта Лаврова-Блинкена" не получилось. Каждый стоит на своем и слышать оппонента не готов.

Владимир Путин требует от Запада гарантий и говорит о некой "красной линии, за которой…". Что за ней, пока не уточняется. Но параллели с Грузией 2008 года российского министерства обороны говорят сами за себя.

Джо Байден отвергает саму возможность наличия у своего российского визави хоть каких-то "красных линий". Он никаких гарантий давать не думает и обещает сделать все, чтобы российское вторжение на территорию Украины не состоялось:

"Я собираю полный и значимый набор инициатив. Они направлены на то, чтобы мистеру Путину было очень трудно продвигаться дальше и сделать то, что, как многие опасаются, он может сделать", – сказал Байден.

Под "инициативами" американский президент имеет в виду новый пакет американских и международных санкций. О санкциях уже говорили и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и главы Польши, Литвы и Украины, а также уже ушедшая в отставку бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

Большая часть зимы впереди, а европейский энергетический кризис далек от завершения

Однако на российские власти все эти призывы и разговоры не производят никакого впечатления. К международным санкциям и жизни в изоляции страну готовят с 2014 года. За это время российская экономика в значительной степени адаптировалась к тем ограничениям, которые уже действуют. А вот с новыми все далеко не так просто. На дворе, напомню, декабрь, причем самое его начало. Большая часть зимы впереди, а европейский энергетический кризис далек от завершения. Осенние игры "Газпрома" с поставками для европейских подземных хранилищ можно расценивать как своеобразные "учения". Или как демонстрацию возможных последствий для Европы чрезмерно активной поддержки Украины.

Более того, самим даже делать ничего не придется. Есть "младший брат" Александр Лукашенко, который сейчас уже готов абсолютно на все. И аннексированный Крым признать российским, и ядерное оружие на своей территории разместить, и перекрыть транзит европейских грузов в одну сторону и российских углеводородов в другую. Только бровью поведи – все сделает. К тому же и формальный повод у него как раз на прошлой неделе появился. Очередной пакет персональных и секторальных международных санкций.

Под них попал и главный источник экспортной выручки – "Беларуськалий", и государственная авиакомпания "Белавиа" – в связи с участием в перевозке мигрантов к границе Беларуси со странами ЕС. С последней, думаю, можно уже попрощаться.

Из международный направлений у "Белорусских авиалиний" останутся разве что Москва с Петербургом. Но с этими маршрутами российские "Аэрофлот" с "Победой" вполне справятся. А говорить о развитии внутренних авиаперевозок в Беларуси просто смешно: не те расстояния.

Лукашенко уже обещал дать "ассиметричный ответ". И лично я нахожусь в некотором напряжении. Все, что "батька" может достать из рукава, ударит по российской экономике и кошелькам людей.

Если говорить серьезно, я не думаю, что Путин действительно готовит вторжение на восток Украины. "Маленькая победоносная война" ему сейчас совершенно ни к чему. Денег в стране куры не клюют. Хочешь – бедным раздавай, хочешь – другу Лукашенко, чтобы лучше старался барина веселить. Оппозиции серьезной нет. Политическое поле вычищено практически до блеска. На тех, кого не посадили, наклеили ярлык иностранного агента. А иностранных-то агентов кто же слушает? Вот барин и заскучал. И теперь развлекается тем, что "держит в напряжении" Европу и периодически провоцирует крайне нервную реакцию украинских политиков.

Более того, новые цинковые гробы страна просто не может себе позволить. Путин, кстати, это понимает. На состоявшемся на прошлой неделе инвестиционном форуме "Россия зовет!" он честно признался:

"Вот наш коллега из Катара, только что задававший вопрос, спросил, что не дает спать по ночам, что больше всего тревожит. У нас есть внутренние проблемы, присущие России. Связано это, прежде всего, с проблемами демографии", – заявил российский президент.

Для России это будет окончательным возвратом во времена "холодной войны"

Беда в том, что европейские страны, как и Украина, всё воспринимают серьезно. В начале программы я не зря упомянул об ощущении нарастающего хаоса (прежде всего, из-за пандемии и ее влияния на мировую экономику). В такое время может случиться все что угодно. Поэтому полностью отметать вариант вооруженного конфликта на территории Украины было бы слишком беспечно. Для России это будет окончательным возвратом во времена "холодной войны". С "железным занавесом", запретом на доллары, идеологической монополией и жесткой цензурой.

Хотя, по здравом размышлении, мы и так уже там, в славных советских временах. За валютные спекуляции, правда, пока не сажают. И частная собственность не под запретом. Но это так, детали. Дань времени. Главное, что система взаимоотношений между властью и обществом или, если угодно, между государством и гражданами, практически вернулась к советскому патернализму, с которым боролись все 90-е годы и в начале "нулевых".

Вы главное рожайте и работайте, а мы вас будем кормить и, может быть, даже худо-бедно одевать

За примером далеко ходить не надо. Взять тот же форум "Россия зовет!" Там Путин рассказывал о своей героической борьбе за рождаемость. Она заключается с раздачи денег теперь уже тем, кто только собирается рожать. А параллельно глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказывала о своей героической борьбе с инфляцией и кредитным пузырем. И заявила, кстати, что уже на ближайшем заседании совета директоров ЦБ (оно состоится в середине декабря) ставку могут поднять еще на целый процентный пункт – до 8,5 процента годовых.

С точки зрения борьбы с инфляцией наращивание социальных выплат и повышение ставок – взаимоуравновешивающие или, если угодно, даже взаимоуничтожающие действия. Но посыл прост: вы главное рожайте и работайте, а мы вас будем кормить и, может быть, даже худо-бедно одевать. Что до кредитов, то это не для вас. Хватит уже, наигрались в кредиты с ипотеками. Живите на пособие.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

Наноденьги. Почему "Роснано" нечем платить.

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