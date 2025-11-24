Independent: Британия перехватила российские корабли у своих берегов

Военно-морской флот Великобритании перехватил российский корвет "Стойкий" и танкер вблизи британского побережья. Об этом сообщает Independent.

Патрульный корабль HMS Severn в течение двух недель отслеживал перемещение российских судов, которые проследовали через Дуврский пролив и направились далее на запад. Позднее наблюдение за кораблями в районе побережья Бретани было передано неназванному союзнику по НАТО, в то время как HMS Severn продолжил мониторинг ситуации на расстоянии. Точная дата перехвата не уточняется.

В командовании Королевского флота подчеркнули, что данная операция является частью регулярного взаимодействия с союзниками по НАТО. За последние два года число российских кораблей, приближающихся к британским водам, возросло на 30%, говорится в публикации.

Параллельно с этим, как сообщает Independent, Великобритания направила в Исландию три новейших самолёта наблюдения "Посейдон". Они будут осуществлять мониторинг активности российских кораблей и подводных лодок в акватории Северной Атлантики и Арктики.

Минобороны России сообщение британского флота не комментировало.