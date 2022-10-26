"Иноагента" обвинили в использовании шрифта не того размера

Суд оштрафовал основателя ярославского киноклуба Андрея Алексеева, признанного российскими властями иностранным агентом, на десять тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Прокуратура обнаружила на странице Алексеева во "ВКонтакте" видео без обязательного упоминания о его статусе и пост, где это упоминание написано шрифтом слишком маленького размера. Алексеев, как и многие другие со статусом иноагента, пишет плашку прописными буквами, а по закону её "размер должен вдвое превышать размер текста сообщения". Аргументы Алексеева суд не принял.

Прокуратура показала, как должен выглядеть текст иноагента, – Алексеев опубликовал скриншот из дела.