Иностранцу запретили въезд в Россию на 70 лет за критику армии

ФСБ депортировала из России жителя Южно-Сахалинска по фамилии Келебаев. Ранее он был признан виновным в так называемой дискредитации российской армии. Келебаев - гражданин одной из стран СНГ. Он критиковал войну России в Украине и выражал опасения, что Россия может напасть и на его родную страну. Погранслужба запретила Келебаеву въезд в Россию на 70 лет.

В постановлении Южно-Сахалинского городского суда указано, что иностранец "в общественном месте публично, демонстративно и неоднократно выкрикивал лозунги, которыми негативно оценивал Вооруженные Силы Российской Федерации". Сам Келебаев свою вину признал частично, заявив, что высказывался не в общественном месте, а в переписке в социальной сети, причём находился в это время не в России. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Келебаеву, который в России был трудовым мигрантом, 36 лет, уточняет издание astv.ru. Таким образом, снова попасть в Россию он сможет только если доживёт до 106 лет.