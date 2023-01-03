В Тверской области семейной паре грозит до 7,5 лет по делу о фейках

Семейной паре из города Конаково в Тверской области – Александру Мартынову и Людмиле Разумовой – грозит семь с половиной лет лишения свободы по статьям о вандализме и о фейках про российскую армию. Такой срок запросила прокуратура, сообщает ОВД-инфо со ссылкой на знакомых подсудимых.

Дело против Мартынова и Разумовой возбудили в марте. По версии следствия, супруги разместили в одной из соцсетей видеоролики об "использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины". Позже им также предъявили обвинения в вандализме за "осквернение здания" и "порчу имущества" в нескольких населенных пунктах Тверской области. Оглашение приговора назначено на 25 января.

Также стало известно, что Разумову уже девять месяцев держат в одиночной камере СИЗО-1 в Твери. Администрация изолятора отказывается селить её с другими заключенными якобы из-за статьи, которую предъявили обвиняемой.

После начала российского военного вторжения в Украину президент России Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинён любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных сводок. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

По данным на 22 декабря, в России было возбуждено 180 уголовных дел о фейках про российскую армию. По таким делам обвиняется 146 человек, 21 дело возбуждено за публикации, размещенные за пределами России.

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