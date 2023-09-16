Год со смерти иранской активистки Махсы Амини: протесты, жертвы, казни

Год назад, 16 сентября 2022 года, умерла иранская защитница прав женщин Махса Амини, задержанная полицией нравов за распущенный хиджаб. Семья активистки настаивает, что её до смерти избили полицейские.

В ответ на смерть 22-летней Амини в Иране начались массовые антиправительственные протесты. По данным правозащитников, в ходе беспорядков погибли более 500 человек, в том числе 71 ребёнок, сотни протестующих получили ранения, около 20 тысяч были арестованы.

Протесты начали постепенно стихать после того, как стало известно о смертных приговорах за участие в них. Теперь массовые протесты проходят только за границей – так, тысячи иранских эмигрантов провели акцию в Брюсселе к годовщине смерти Амини.

Первого участника осенних протестов Мохсена Шекари повесили в декабре – с тех пор казнили ещё как минимум шестерых. Всего к смерти за участие в протестах приговорены не менее 26 человек, ещё десятки обвинены в преступлениях, которые тоже могут караться смертной казнью. В феврале власти Ирана помиловали тысячи "раскаявшихся" заключённых, в том числе многих участников осенних протестов.

Международное сообщество призывает иранские власти прекратить казни и освободить тех, кто протестовал мирно. Для повышения эффективности призывов США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против иранских властей.

К годовщине смерти Амини список ограничений расширили. В частности, США ввели дополнительные санкции против 29 физических и юридических лиц Ирана, связанных с "жестоким подавлением" протестов после смерти Амини, пресечением инакомыслия, ограничением доступа в интернет и преследованием иранских журналистов.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которого призывали свергнуть протестующие граждане, обвинял в организации беспорядков "США, сионистов и их агентов". Многие иранки продолжают бороться за свои права, отказываясь носить хиджаб. В ответ на это власти страны планируют вернуть на улицы полицию нравов, устанавливают уличные камеры для слежки за женщинами и хотят ужесточить наказание за отсутствие хиджаба – до десяти лет тюрьмы.