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Год со смерти иранской активистки Махсы Амини: протесты, жертвы, казни

Иранки продолжают бороться за свои права

Год назад, 16 сентября 2022 года, умерла иранская защитница прав женщин Махса Амини, задержанная полицией нравов за распущенный хиджаб. Семья активистки настаивает, что её до смерти избили полицейские.

В ответ на смерть 22-летней Амини в Иране начались массовые антиправительственные протесты. По данным правозащитников, в ходе беспорядков погибли более 500 человек, в том числе 71 ребёнок, сотни протестующих получили ранения, около 20 тысяч были арестованы.

Протесты начали постепенно стихать после того, как стало известно о смертных приговорах за участие в них. Теперь массовые протесты проходят только за границей – так, тысячи иранских эмигрантов провели акцию в Брюсселе к годовщине смерти Амини.

Первого участника осенних протестов Мохсена Шекари повесили в декабре – с тех пор казнили ещё как минимум шестерых. Всего к смерти за участие в протестах приговорены не менее 26 человек, ещё десятки обвинены в преступлениях, которые тоже могут караться смертной казнью. В феврале власти Ирана помиловали тысячи "раскаявшихся" заключённых, в том числе многих участников осенних протестов.

Международное сообщество призывает иранские власти прекратить казни и освободить тех, кто протестовал мирно. Для повышения эффективности призывов США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против иранских властей.

К годовщине смерти Амини список ограничений расширили. В частности, США ввели дополнительные санкции против 29 физических и юридических лиц Ирана, связанных с "жестоким подавлением" протестов после смерти Амини, пресечением инакомыслия, ограничением доступа в интернет и преследованием иранских журналистов.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которого призывали свергнуть протестующие граждане, обвинял в организации беспорядков "США, сионистов и их агентов". Многие иранки продолжают бороться за свои права, отказываясь носить хиджаб. В ответ на это власти страны планируют вернуть на улицы полицию нравов, устанавливают уличные камеры для слежки за женщинами и хотят ужесточить наказание за отсутствие хиджаба – до десяти лет тюрьмы.

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