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В Иране казнили двух человек по обвинению в богохульстве

Приготовления к смертной казни в Иране

Власти Ирана в понедельник казнили двух человек по обвинению в богохульстве. Смертный приговор им был вынесен за оскорбление святынь и пророка Мухаммеда. Признаки богохульства суд обнаружил в их постах в интернете.

Как сообщает иранское информагентство "Мизан" со ссылкой на пресс-службу суда, Юсеф Мехрад и Сардолла Фазели-Заре вели в социальных сетях аккаунты "антиисламской направленности". В частности, упоминаются их сообщения возведении хулы на Пророка, его мать и имамов, и пропаганде атеизма. Мехрад опубликовал в соцсетях видеоролик с сожжением Корана.

Суд считает, что Мехрад модерировал не менее 15 антирелигиозных каналов в интернете. У Фазели-Заре в телефоны нашли подписки на эти каналы. Оба обвиняемых признали свою вину.

Правозащитная группа Iran Human Rights резко осудила казнь Мехрада и Фазели-Заре. "Это не только варваррский акт средневеоквой жестокости, но и покушение на свободу самовыражения", - заявил её директор Махмуд Амири-Могхаддам.

По подсчётам Iran Human Rights, с начала этого года в Иране приведены в исполнение более 200 смертных приговоров, в прошлом году - 582. В том числе смертные приговоры выносились участникам гражданских протестов, проходивших в Германии после смерти Махсы Амини.

  • В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти Ирана жестоко подавляли протесты с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.

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