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Иран объявил об успешных испытаниях ракеты-носителя

Иранская военизированная организация Корпус стражей Исламской революции сообщила об успешном испытании ракеты-носителя "Каэм-100" ("Восставший"), совершившей в субботу, как утверждается, суборбитальный полёт.

Как сообщает агентство "Фарс", трёхступенчатая твёрдотопливная ракета-носитель способна выводить на орбиту спутники массой до 80 килограммов на низкую околоземную орбиту. В ближайшее время КСИР планируют вывести в космос телекоммуникационный спутник "Нахид" ("Венера") с помощью новой ракеты.

Иран активно развивает космическую и ракетные программы, запустив в космос несколько спутников и сумев отправить в суборбитальный полёт обезьяну и вернуть её на Землю.

Страна настаивает на мирном характере своей программы, но многие страны Запада подозревают Тегеран в разработке межконтинентальных баллистических ракет. США считает Корпус стражей террористической организацией.

Пуск ракеты-носителя произошёл на фоне продолжающихся многомесячных протестов в стране. Правозащитные организации сообщают, что в ходе протестов и их разгонов погибли уже не менее 300 человек, передаёт Иранская служба Радио Свобода.

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