Роскосмос вывел на орбиту иранский разведывательный спутник

Госкорпорация Роскосмос вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям". Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся около 9 часов утра по Москве с космодрома Байконур в Казахстане. Ранее газета The Washington Post сообщила, что в США опасаются, что спутник будет использован Россией в войне с Украиной. В Тегеране это отрицают.

В Иране заявляют, что спутник спроектирован для научных исследований и мониторинга Земли для сельскохозяйственных и природоохранных целей. The Washington Post, цитируя анонимные источники в западном разведывательном сообществе, заявляла, что аппарат предоставит Тегерану "беспрецедентные возможности" по почти постоянному разведывательному наблюдению за Израилем и Персидским заливом.

В материале газеты утверждалось, что Россия на несколько месяцев получит контроль над "Хайямом" для использования в украинской войне. Российская группировка разведывательных спутников несравнима по возможностям с имеющейся в распоряжении у стран НАТО, предоставляющих разведывательную информацию Украине практически в режиме реального времени.

Иранское космическое агентство 7 августа заявило, что Тегеран будет контролировать спутник с первого дня полёта и не будет передавать информацию третьим странам. В июне прошлого года The Washington Post сообщала, что Россия предоставит Ирану спутник "Канопус-В" для военного использования. Москва это отрицала, президент Владимир Путин назвал сообщение "ерундой", напоминает "Интерфакс".

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