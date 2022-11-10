Иран заявил о создании гиперзвуковой ракеты – о её испытании не сообщалось

Командующий воздушно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде сообщил, что в Иране создана гиперзвуковая баллистическая ракета. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.

"Ракета развивает высокую скорость, может маневрировать как ниже, так и выше земной атмосферы", – рассказал Хаджизаде. Он добавил, что ракета способна поражать и пробивать защиту современных систем противовоздушной обороны.



Однако об испытаниях такой ракеты Иран не сообщал, пишет агентство Reuters. По словам западных военных аналитиков, Иран "иногда преувеличивает свои возможности в области вооружений".



Гиперзвуковые ракеты могут лететь по сложной траектории со скоростью как минимум в пять раз больше скорости звука, что затрудняет их перехват. Известно, что испытания подобных ракет проводили Россия, Китай, США и, вероятно, КНДР. О планах создать гиперзвуковое оружие также заявляли Австралия, Великобритания и Франция.