Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Иран заявил о создании гиперзвуковой ракеты – о её испытании не сообщалось

Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", май 2022 года

Командующий воздушно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде сообщил, что в Иране создана гиперзвуковая баллистическая ракета. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.

"Ракета развивает высокую скорость, может маневрировать как ниже, так и выше земной атмосферы", – рассказал Хаджизаде. Он добавил, что ракета способна поражать и пробивать защиту современных систем противовоздушной обороны.

Однако об испытаниях такой ракеты Иран не сообщал, пишет агентство Reuters. По словам западных военных аналитиков, Иран "иногда преувеличивает свои возможности в области вооружений".

Гиперзвуковые ракеты могут лететь по сложной траектории со скоростью как минимум в пять раз больше скорости звука, что затрудняет их перехват. Известно, что испытания подобных ракет проводили Россия, Китай, США и, вероятно, КНДР. О планах создать гиперзвуковое оружие также заявляли Австралия, Великобритания и Франция.

  • Ранее в ноябре Иран заявлял, что провёл испытания своей первой трёхступенчатой космической ракеты-носителя Ghaem 100, которая сможет выводить спутники весом до 80 килограммов на орбиту в 500 километров над поверхностью Земли.
  • США назвали действия Ирана "дестабилизирующими". Вашингтон опасается, что Ghaem 100 может быть использована и для переноса ядерной боеголовки. Тегеран отрицает наличие таких намерений.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG