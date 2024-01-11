Иранские военные захватили нефтяной танкер в Оманском заливе

Группа иранских военных, связанных с Корпусом стражей исламской революции, захватила в четверг в Оманском заливе нефтяной танкер, шедший под флагом Маршалловых островов.

Сообщается, что вооружённые люди в масках поднялись на борт судна St. Nikolas недалеко от оманского порта Сухар, приказав экипажу следовать в иранский порт.

Государственные СМИ Ирана со ссылкой на военно-морские силы передали, что судно арестовано в отместку за конфискацию Соединёнными Штатами самого танкера и нефти в прошлом году. Иранские медиа процитировали заявление военных о том, что речь идёт об американском судне, хотя его собственником указана Греция.

Компания Empire Navigation, управляющая судном, сообщила, что на борту находилось 145 тысяч тонн нефти, а также экипаж, состоящий из 18 филиппинцев и одного гражданина Греции.

Как отмечает Би-би-си, танкер был захвачен в момент перевозки партии груза из иракского порта Басра в Турцию.

В апреле судно было конфисковано США под прежним названием Suez Rajan - в рамках соблюдения экономических санкций против Ирана. Компания Suez Rajan Limited, которая фрахтовала судно, позже взяла на себя ответственность за сговор с целью нарушения санкций путём тайной продажи и транспортировки топлива за границу от имени Ирана, отмечает британская медиакорпорация.

Нынешний морской инцидент, судя по всему, не связан с нападениями, которые совершают действующие в Йемене и связанные с Ираном члены группировки хуситов. Они совершают свои вылазки в Красном море, на противоположной стороне Аравийского полуострова.